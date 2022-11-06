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≡ Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45448
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 10:49
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Столицу Казахстана внесли в Книгу рекордов Гиннесса. И удостоилась она такой чести за количество переименований. Этот город за последние 60 лет менял название аж пять раз: Акмолинск, Целиноград, Акмола, Астана, Нур-Султан, опять Астана.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19778
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 19:27
#15
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
если 111 не знает кто такой Ю

Вот ты знаешь, а толк?
Где та страна СССР, которую ты не сохранил, не защитил?
То то..
Теперь то зачем ныть то?
И да, где ты был, когда эту улицу переименовывали, плевать на все это хотел?
А сейчас хочешь что?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
105
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 19:51
#16
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Цитата:
111:
Вот ты знаешь, а толк? Где та страна СССР, которую ты не сохранил, не защитил? То то.. Теперь то зачем ныть то? И да, где ты был, когда эту улицу переименовывали, плевать на все это хотел? А сейчас хочешь что?


.....Ипполит-мужское имя с греческими корнями означает "распрягагающий коней,лошадей.
....спокойствие Ипполит спокойствие......
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
890
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 20:06
#17
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Цитата:
Эл-починно:
отому же, что и в других странах

ул. Дзержинского в разных странах:
Белоруссия 11; Казахстан 7; Киргизия 3; Молдавия 3; Россия 346; Таджикистан 1; Украина 13.
А на Лубянке в месте непосредственной работы памятник постигла та же участь, как памятников Ленину в Украине
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
890
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 20:08
#18
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
да здесь вообще речь идёт не о заслугах а о другом

О чём? Разве не за заслуги называют улицу именем того или иного деятеля? Вы меня удивили
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
941
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 20:27
#19
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Цитата:
111:
Начнем с того, кто такой Гагарин.. Герой той страны, которую тов. Воронин и иже с ним профукали, не защитили?

Это один из героев той страны, герои которой в степи, построили промышленную страну, построили города, освоили целину, возвели школы, заводы-фабрики, больницы, космодром, вырастили великих ученых, писателей, причем совершенно бесплатно. Причем это имя, которое знает весь мир! Жаль, но болашаковцы в Кембриджах этого не проходят. Для них один кумир- доллар!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19778
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 20:55
#20
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Цитата:
Дантист:
Это один из героев той страны, герои которой в степи, построили промышленную страну,

А может они ее профукали, разворовав все?
Такое не приходило когда нибудь в голову?
Где же она, из страна, продали?
И кто это, сегодняшние 30ти летние болашаковцы, которых тогда в СССР и в помине не было?
Зачем же так врать?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
890
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 21:33
#21
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Цитата:
Дантист:
Это один из героев той страны, герои которой в степи, построили промышленную страну, построили города, освоили целину, возвели школы, заводы-фабрики, больницы, космодром, вырастили великих ученых, писателей, причем совершенно бесплатно.

Опять? Про ваши дальнейшие мысли, я даже предположить боюсь, да и запрещено это правилами
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1066
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 22:42
#22
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Цитата:
saba:
Опять? Про ваши дальнейшие мысли, я даже предположить боюсь, да и запрещено это правилами

Ну так своими словами, согласно правилам организуйте Мысль. :lol: Ну хотя бы что то, в кратце, в противовес что бы было, что поставить! :lol:
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1633
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 22:46
#23
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Цитата:
Alehander:

Гагарин всегда был и остаётся героем мирового масштаба, а не как вы пишите,"другой страны".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19778
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 23:16
#24
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Цитата:
КГСПС:
остаётся героем мирового масштаба,

Хех..
Мартин Лютер Кинг герой мирового масштаба?
Или нет?
И это при том, что о Гагарине не заикается никто, только о Королеве, как сказано выше.
Тогда назовем улицу Мартина..
Логично?
Или Королева, который скопипастил у немцев все схемы..
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1633
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 23:54
#25
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Цитата:
111:

Есть и Королёва в Рудном.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
105
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 01:17
#26
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Цитата:
111:

......прямых доказательств тому нет кто там у кого скокипастил и даже если ско...ил то это был удачный мирового маштаба проект по отправки и возвращения человека в космическое пространства,когда спервого раза без всяких аварий завершился полёт.Ивсё это произошло спустя 16 лет после ВОВ.А в городе Рудном где не было тиктанических сдвигов не могут возвести калесо обозрения про цУментный завод я молчу и про моющие средства которые дорожают не могут наладить производство. :-o :-o :-o
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
890
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 08:50
#27
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Эл-починно:
в кратце,[/qu
юрты признаны Юнеско мировым наследием
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
328
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 07.11.22 - 08:59
#28
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Старики потому так любят давать хорошие советы, что они уже не могут подавать дурные примеры.Франсуа де Ларошфуко


Белка и Стрелка - были первыми в Космосе. Как они туда попали? Их просто запихали в ракету. Товарищ Гагарин, для той страны, в которой никогда не думали о правах человека, личности, но только о коллективной пользе, о том чтобы выиграть космическую гонку, о имидже победителей, но, повторюсь не о Юрие Алексеевиче, так вот Гагарин - такой же подопытный. Это о героях. Героя из него сделали. Может быть из-за улыбки. Таким подопытным искусственным героем мог оказаться любой летчик испытатель находившийся на полигоне, с любой, другой фамилией.

Случайностей не существует: люди даны нам или как пример правильной жизни, либо как предупреждение.

Эдуард Аркадьевич Асадов

Пусть теперь остаётся название проспект Назарбаева. Только честно говорить - это не герой, это коррупционер и т.д зловещее предупреждение одобрямсам

P.S. Или хотите с переименованием этой улицы побыть рекорд Астаны, и всё для того, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса?

[Исправлено: Alehander, 07.11.2022 - 09:01]

[Исправлено: Alehander, 07.11.2022 - 09:02]
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