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Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45447
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 10:49
Столицу Казахстана внесли в Книгу рекордов Гиннесса. И удостоилась она такой чести за количество переименований. Этот город за последние 60 лет менял название аж пять раз: Акмолинск, Целиноград, Акмола, Астана, Нур-Султан, опять Астана.
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Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 19:27
Цитата:
Вот ты знаешь, а толк?
Где та страна СССР, которую ты не сохранил, не защитил?
То то..
Теперь то зачем ныть то?
И да, где ты был, когда эту улицу переименовывали, плевать на все это хотел?
А сейчас хочешь что?
родом из Шанхая2022:
если 111 не знает кто такой Ю
если 111 не знает кто такой Ю
Вот ты знаешь, а толк?
Где та страна СССР, которую ты не сохранил, не защитил?
То то..
Теперь то зачем ныть то?
И да, где ты был, когда эту улицу переименовывали, плевать на все это хотел?
А сейчас хочешь что?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 104
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 19:51
Цитата:
.....Ипполит-мужское имя с греческими корнями означает "распрягагающий коней,лошадей.
....спокойствие Ипполит спокойствие......
111:
Вот ты знаешь, а толк? Где та страна СССР, которую ты не сохранил, не защитил? То то.. Теперь то зачем ныть то? И да, где ты был, когда эту улицу переименовывали, плевать на все это хотел? А сейчас хочешь что?
Вот ты знаешь, а толк? Где та страна СССР, которую ты не сохранил, не защитил? То то.. Теперь то зачем ныть то? И да, где ты был, когда эту улицу переименовывали, плевать на все это хотел? А сейчас хочешь что?
.....Ипполит-мужское имя с греческими корнями означает "распрягагающий коней,лошадей.
....спокойствие Ипполит спокойствие......
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 20:06
Цитата:
ул. Дзержинского в разных странах:
Белоруссия 11; Казахстан 7; Киргизия 3; Молдавия 3; Россия 346; Таджикистан 1; Украина 13.
А на Лубянке в месте непосредственной работы памятник постигла та же участь, как памятников Ленину в Украине
Эл-починно:
отому же, что и в других странах
отому же, что и в других странах
ул. Дзержинского в разных странах:
Белоруссия 11; Казахстан 7; Киргизия 3; Молдавия 3; Россия 346; Таджикистан 1; Украина 13.
А на Лубянке в месте непосредственной работы памятник постигла та же участь, как памятников Ленину в Украине
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 20:08
Цитата:
О чём? Разве не за заслуги называют улицу именем того или иного деятеля? Вы меня удивили
родом из Шанхая2022:
да здесь вообще речь идёт не о заслугах а о другом
да здесь вообще речь идёт не о заслугах а о другом
О чём? Разве не за заслуги называют улицу именем того или иного деятеля? Вы меня удивили
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 941
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 20:27
Цитата:
Это один из героев той страны, герои которой в степи, построили промышленную страну, построили города, освоили целину, возвели школы, заводы-фабрики, больницы, космодром, вырастили великих ученых, писателей, причем совершенно бесплатно. Причем это имя, которое знает весь мир! Жаль, но болашаковцы в Кембриджах этого не проходят. Для них один кумир- доллар!
111:
Начнем с того, кто такой Гагарин.. Герой той страны, которую тов. Воронин и иже с ним профукали, не защитили?
Начнем с того, кто такой Гагарин.. Герой той страны, которую тов. Воронин и иже с ним профукали, не защитили?
Это один из героев той страны, герои которой в степи, построили промышленную страну, построили города, освоили целину, возвели школы, заводы-фабрики, больницы, космодром, вырастили великих ученых, писателей, причем совершенно бесплатно. Причем это имя, которое знает весь мир! Жаль, но болашаковцы в Кембриджах этого не проходят. Для них один кумир- доллар!
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 20:55
Цитата:
А может они ее профукали, разворовав все?
Такое не приходило когда нибудь в голову?
Где же она, из страна, продали?
И кто это, сегодняшние 30ти летние болашаковцы, которых тогда в СССР и в помине не было?
Зачем же так врать?
Дантист:
Это один из героев той страны, герои которой в степи, построили промышленную страну,
Это один из героев той страны, герои которой в степи, построили промышленную страну,
А может они ее профукали, разворовав все?
Такое не приходило когда нибудь в голову?
Где же она, из страна, продали?
И кто это, сегодняшние 30ти летние болашаковцы, которых тогда в СССР и в помине не было?
Зачем же так врать?
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 21:33
Цитата:
Опять? Про ваши дальнейшие мысли, я даже предположить боюсь, да и запрещено это правилами
Дантист:
Это один из героев той страны, герои которой в степи, построили промышленную страну, построили города, освоили целину, возвели школы, заводы-фабрики, больницы, космодром, вырастили великих ученых, писателей, причем совершенно бесплатно.
Это один из героев той страны, герои которой в степи, построили промышленную страну, построили города, освоили целину, возвели школы, заводы-фабрики, больницы, космодром, вырастили великих ученых, писателей, причем совершенно бесплатно.
Опять? Про ваши дальнейшие мысли, я даже предположить боюсь, да и запрещено это правилами
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1066
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 22:42
Цитата:
Ну так своими словами, согласно правилам организуйте Мысль. Ну хотя бы что то, в кратце, в противовес что бы было, что поставить!
saba:
Опять? Про ваши дальнейшие мысли, я даже предположить боюсь, да и запрещено это правилами
Опять? Про ваши дальнейшие мысли, я даже предположить боюсь, да и запрещено это правилами
Ну так своими словами, согласно правилам организуйте Мысль. Ну хотя бы что то, в кратце, в противовес что бы было, что поставить!
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 22:46
Цитата:
Гагарин всегда был и остаётся героем мирового масштаба, а не как вы пишите,"другой страны".
Alehander:
Гагарин всегда был и остаётся героем мирового масштаба, а не как вы пишите,"другой страны".
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 23:16
Цитата:
Хех..
Мартин Лютер Кинг герой мирового масштаба?
Или нет?
И это при том, что о Гагарине не заикается никто, только о Королеве, как сказано выше.
Тогда назовем улицу Мартина..
Логично?
Или Королева, который скопипастил у немцев все схемы..
КГСПС:
остаётся героем мирового масштаба,
остаётся героем мирового масштаба,
Хех..
Мартин Лютер Кинг герой мирового масштаба?
Или нет?
И это при том, что о Гагарине не заикается никто, только о Королеве, как сказано выше.
Тогда назовем улицу Мартина..
Логично?
Или Королева, который скопипастил у немцев все схемы..
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 23:54
Цитата:
Есть и Королёва в Рудном.
111:
Есть и Королёва в Рудном.
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