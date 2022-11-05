Re: Укладку брусчатки под снегом на ул. Карбышева...

Отправлено: - 10:06

точно. Вчера наблюдал как эту брусчатку укладывали. Два рабочих в замученном виде коряжились в районе лесоторговой базы по Карбышева. Надо сказать, с морозами и выпавшим снегом активизировались и другие работы. Так Недалеко от укладчиков брусчатки на углу Воинов интернационалистов и Арыстамбекова длительное время стоял открытый колодец. Все лето он безмолствовал. Проходя мимо всегда думал, что вот дожди в сентябре пойдут и начнут закапывать. Точно. С дождями начались работы, потом опять затихли. Вчера опять начали компрессором отбивать что то там и потом опять забросили. А еще дальше около 4 поликлиники вдруг решили копать траншеи и прокладывать трубы. Работники стояли все нахохлившиеся, нехотя двигали руками. Оно и понятно. Каждое движение -это неприятное ощущение сырости и холода. Вот что им лета не хватало для этого? Или в мороз и в непогоду интереснее работать? Такое только у нас может быть. Хозяина нема в городе и в области. Одни доильщики.