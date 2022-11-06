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≡ Жан Кособуцкий защитил титул чемпиона WBC International в супертяжелом весе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45447
Жан Кособуцкий защитил титул чемпиона WBC International в супертяжелом весе
Отправлено: 06.11.22 - 13:41
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Для Кособуцкого бой в Оберхаузене был уже 19-м на профессиональном ринге. В 18-ти боях он одержал 18 побед, нокаутировав своих соперников в 17 из них. Хуссейн Мухамед провел на один бой меньше и во всех также одержал победы.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25516
Re: Жан Кособуцкий защитил титул чемпиона WBC International в...
Отправлено: 06.11.22 - 13:41
#1
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Настоящий Казах - Жан Кособуцкий
Настоящий немец - Хуссейн Мухамед... :lol: ;-)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4104
Re: Жан Кособуцкий защитил титул чемпиона WBC International в...
Отправлено: 06.11.22 - 22:12
#2
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Талант!
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