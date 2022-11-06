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Для Кособуцкого бой в Оберхаузене был уже 19-м на профессиональном ринге. В 18-ти боях он одержал 18 побед, нокаутировав своих соперников в 17 из них. Хуссейн Мухамед провел на один бой меньше и во всех также одержал победы.