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≡ Хочешь, чтобы завтра у тебя было то, чего нет сегодня? Тогда сделай сегодня то, чего не делал вчера
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45447
Хочешь, чтобы завтра у тебя было то, чего нет сегодня? Тогда сделай сегодня то, чего не делал вчера
Отправлено: 06.11.22 - 20:07
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Идею создания ASAR - волонтерского движения, направленного на ликвидацию пробелов в знаниях по общеобразовательным дисциплинам у школьников и студентов, - подала преподаватель моего колледжа Султанова Галия Еркеновна в феврале 2022 года. Моей задачей было создать онлайн-платформу, на которой ребята смогут найти друг друга и оказать помощь.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4858
Re: Хочешь, чтобы завтра у тебя было то, чего нет сегодня? Тогда...
Отправлено: 06.11.22 - 20:07
#1
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может я ошибаюсь, но данная "народная новость" больше походит на рекламу или саморекламу - кому как понравится это назвать. :-x
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