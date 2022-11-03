Отправлено: - 19:00

drakon:

Кто то, тут пиликал. Что Европа - голодает

Цитата:Вчера друзья звонили,говорят пельмени теперь сами лепят,хотя уехали 20 лет назад и всегда готовые брали.Объясняют это тем что качество готовых совсем испортилось,из-за дороговизны мяса ,фарш приходиться делать из чего попало и как следствие пельмени стали не вкусными.Но они не голодают конечно,хотя жизнь и подоражала.