Отправлено: - 19:27

родом из Шанхая2022:

если 111 не знает кто такой Ю

Цитата:Вот ты знаешь, а толк?Где та страна СССР, которую ты не сохранил, не защитил?То то..Теперь то зачем ныть то?И да, где ты был, когда эту улицу переименовывали, плевать на все это хотел?А сейчас хочешь что?