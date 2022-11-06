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≡ Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45446
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 10:49
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Столицу Казахстана внесли в Книгу рекордов Гиннесса. И удостоилась она такой чести за количество переименований. Этот город за последние 60 лет менял название аж пять раз: Акмолинск, Целиноград, Акмола, Астана, Нур-Султан, опять Астана.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19773
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 19:27
#15
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
если 111 не знает кто такой Ю

Вот ты знаешь, а толк?
Где та страна СССР, которую ты не сохранил, не защитил?
То то..
Теперь то зачем ныть то?
И да, где ты был, когда эту улицу переименовывали, плевать на все это хотел?
А сейчас хочешь что?
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