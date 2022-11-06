Отправлено: - 18:12

111:

Начнем с того, кто такой Гагарин.. Герой той страны, которую тов. Воронин и иже с ним профукали, не защитили?

Цитата:.....если 111 не знает кто такой Ю.А.Гагарин это первей человек в мире полетевший в космическое пространство и благопалучно возвратившийся обратно....пост сов. страны наступают на теже грабли что и большевики с переименованиями.....к примеру в Германии и городе Бохуме есть улица Донецк Ринг или Вупперталь In der Krim и наконец Берлин Александр плятц.Для неучей корорые не знают историю и нехотят её знать и учатся по Соровской системе.Называлась она в то время Торплац. Своему сегодняшнему названию площадь обязана королю Фридриху Вильгельму III, который приказал переименовать её в конце 1805 г. в Александерплатц, приурочив это событие к визиту русского царя Александра I.И какие бы события не происходили между странами почему то названия остаются прежними.