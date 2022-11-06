Столицу Казахстана внесли в Книгу рекордов Гиннесса. И удостоилась она такой чести за количество переименований. Этот город за последние 60 лет менял название аж пять раз: Акмолинск, Целиноград, Акмола, Астана, Нур-Султан, опять Астана. Читать новость
. Тупиковый путь. От переименований туда-сюда ничего не изменится. Гагарин герой другой страны, другого времени. Часто вспоминаю "Гуси" Крылова:
«Да наши предки Рим спасли!» —«Всё так, да вы что сделали такое?» —«Мы? Ничего!» — «Так что́ ж и доброго в вас есть? Оставьте предков вы в покое:Им по-делом была и честь; годиться нужно не прошлым, а настоящим. Сделать это настоящее достойным гордости.
я согласен, что надо вернуть проспекту имя Гагарина. Ну и пусть он герой другой страны. А вы кто? вы не имеете корней в той стране? Это история, это наша биография. И ломать ее под коньюктуру чью то нельзя. Те факты, которые имели место в истории надо знать и делать выводы, иначе опять на те же грабли наступать будем, неся потери и жертвы. Поэтому, нравится кому то или нет, но все что связано с историческими событиями и личностями нельзя вольно трактовать и тусовать. Тут надо с осторожностью обходиться и молодому поколению все передавать так как оно было на самом деле.
Хм.. Начнем с того, кто такой Гагарин.. Герой той страны, которую тов. Воронин и иже с ним профукали, не защитили? Или попросту плевали на нее, не взяв оружие в руки? И кто такой Гагарин теперь в новой стране.. Да никто.. Такой же герой как например и Шарль де Голь или английский Робин Гуд.. Тут уже давайте голосовать, а не требовать каких то личных и умозрительных заключений по названию улицы чужеродными так называемыми героями.. Да и что он сделал, просто прокатился вокруг Земли? Таких много. А много ли таких как Нил Армстронг? Давайте назовем улицу улицей Нила или Эдвина Олдрина... Я только за..
Я требую чтоб ввели мораторий на переименования, много других дел накопилось. Была бы у меня машина времени, я бы окунулся лет на пятьдесят назад, чтобы посмотреть как осудят нынешних кумиров за то что сотворили их наследники
Для тех, у кого начальное школьное образование: Ю.А.Гагарин - личность ПЛАНЕТАРНОГО масштаба, открывший ЭРУ освоения человечеством космоса. В памяти потомков он всегда будет Первым человеком, начавшим эту эру. Убогое сознание не сможет понять масштаб этой личности.
Кто такой Назарбаев? Коррумпированный правитель маленькой страны, каких десятки, если не сотни в мире слаборазвитых государств. Который, будучи наделённым безграничными возможностями, использовал их для обогащения своего клана, а не для развития и возвышения своей Родины!
Я ни за то, ни за другое, надоели все эти переименования, у меня лично ни Гагарин, ни Назарбаев каких либо эмоций не вызывают. Да Гагарин, это масштаб, не за счёт того , что первым полетел в космос, тут пожалуй большой его заслуги нет, больше заслуга Королёва и других учёных, а за то , что он со своим обаянием после полёта, сделал для Советского Союза. Почему он в Костанае?, названия которого скорей всего и не слышал, в отличие от космонавтов следующей волны, которые приземлялись недалеко и отправлялись в звёздный городок из Костаная, наверное потому же, что и Дзержинский улица которого упирается в проспект. Это были символы той страны, которая была велика, но увы уже ушла. Кстати пока не было Север Запада, вполне себе была второстепенная улица. Не знаю, сейчас, все эти названия . переименования, это такой предлог для раздора среди общества, который никому не нужен. а памятники Муссолини. по моему до сих пор в Италии стоят
Кто то ещё вылезет скажет, давайте именем первого космонавта Казахстана назовём, кто то именем генерал царской России Константиновича и все будут по своему правы и обязательно у кого то это вызовет неприятие, единственное что не вызывает политической подоплеки это буквы и цифры.
111: Начнем с того, кто такой Гагарин.. Герой той страны, которую тов. Воронин и иже с ним профукали, не защитили?
.....если 111 не знает кто такой Ю.А.Гагарин это первей человек в мире полетевший в космическое пространство и благопалучно возвратившийся обратно. ...пост сов. страны наступают на теже грабли что и большевики с переименованиями. ....к примеру в Германии и городе Бохуме есть улица Донецк Ринг или Вупперталь In der Krim и наконец Берлин Александр плятц. Для неучей корорые не знают историю и нехотят её знать и учатся по Соровской системе.Называлась она в то время Торплац. Своему сегодняшнему названию площадь обязана королю Фридриху Вильгельму III, который приказал переименовать её в конце 1805 г. в Александерплатц, приурочив это событие к визиту русского царя Александра I.И какие бы события не происходили между странами почему то названия остаются прежними.
Потому же, что и в других странах улица Гагаринав разных странах -// Армения 1,Белоруссия 14,Грузия 2,Казахстан 22,Киргизия 6, Молдавия 10,Россия 392, Сербия 1, Таджикистан 4, Туркмения 2, Узбекистан 2, Украина 54. //
Цитата:
saba: Да Гагарин, это масштаб, не за счёт того , что первым полетел в космос, тут пожалуй большой его заслуги нет, больше заслуга Королёва и других учёных, а за то , что он со своим обаянием после полёта, сделал для Советского Союза
Ну как же нет, его заслуги? Он был первым. Первым человеком, полетевшим в космос. Да благодаря выше перечисленным. Но первым во в сём мире человеком, полетевшим в космос. Это ни как нельзя сравнивать - первый укравший отруби, первый таксист или подобное. Это уже "житие моё" (с). Ну или типа, "на его месте должен быть я" (с) тоже не прокатит.
saba: Я ни за то, ни за другое, надоели все эти переименования, у меня лично ни Гагарин, ни Назарбаев каких либо эмоций не вызывают. Да Гагарин, это масштаб, не за счёт того , что первым полетел в космос, тут пожалуй большой его заслуги нет, больше заслуга Королёва и других учёных, а за то , что он со своим обаянием после полёта, сделал для Советского Союза
....да здесь вообще речь идёт не о заслугах а о другом................
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