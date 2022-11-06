Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45446
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 10:49
Столицу Казахстана внесли в Книгу рекордов Гиннесса. И удостоилась она такой чести за количество переименований. Этот город за последние 60 лет менял название аж пять раз: Акмолинск, Целиноград, Акмола, Астана, Нур-Султан, опять Астана.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 327
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 10:49
Цитата:
«Да наши предки Рим спасли!» —«Всё так, да вы что сделали такое?» —«Мы? Ничего!» — «Так что́ ж и доброго в вас есть? Оставьте предков вы в покое:Им по-делом была и честь; годиться нужно не прошлым, а настоящим. Сделать это настоящее достойным гордости.
Проспект должен называться именем Гагарина.. Тупиковый путь. От переименований туда-сюда ничего не изменится. Гагарин герой другой страны, другого времени. Часто вспоминаю "Гуси" Крылова:
«Да наши предки Рим спасли!» —«Всё так, да вы что сделали такое?» —«Мы? Ничего!» — «Так что́ ж и доброго в вас есть? Оставьте предков вы в покое:Им по-делом была и честь; годиться нужно не прошлым, а настоящим. Сделать это настоящее достойным гордости.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17407
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 11:07
Цитата:
Зачем, пусть останется все как есть, и глаза мозолит
Проспект должен называться именем Гагарина. Расходы - за счет личных средств акиматовцев, депутатов и тех «масс», которые якобы требовали переименования.
Зачем, пусть останется все как есть, и глаза мозолит
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 404
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 11:33
я согласен, что надо вернуть проспекту имя Гагарина. Ну и пусть он герой другой страны. А вы кто? вы не имеете корней в той стране? Это история, это наша биография. И ломать ее под коньюктуру чью то нельзя. Те факты, которые имели место в истории надо знать и делать выводы, иначе опять на те же грабли наступать будем, неся потери и жертвы. Поэтому, нравится кому то или нет, но все что связано с историческими событиями и личностями нельзя вольно трактовать и тусовать. Тут надо с осторожностью обходиться и молодому поколению все передавать так как оно было на самом деле.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 19770
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 12:45
Хм..
Начнем с того, кто такой Гагарин..
Герой той страны, которую тов. Воронин и иже с ним профукали, не защитили?
Или попросту плевали на нее, не взяв оружие в руки?
И кто такой Гагарин теперь в новой стране..
Да никто..
Такой же герой как например и Шарль де Голь или английский Робин Гуд..
Тут уже давайте голосовать, а не требовать каких то личных и умозрительных заключений по названию улицы чужеродными так называемыми героями..
Да и что он сделал, просто прокатился вокруг Земли?
Таких много.
А много ли таких как Нил Армстронг?
Давайте назовем улицу улицей Нила или Эдвина Олдрина...
Я только за..
Начнем с того, кто такой Гагарин..
Герой той страны, которую тов. Воронин и иже с ним профукали, не защитили?
Или попросту плевали на нее, не взяв оружие в руки?
И кто такой Гагарин теперь в новой стране..
Да никто..
Такой же герой как например и Шарль де Голь или английский Робин Гуд..
Тут уже давайте голосовать, а не требовать каких то личных и умозрительных заключений по названию улицы чужеродными так называемыми героями..
Да и что он сделал, просто прокатился вокруг Земли?
Таких много.
А много ли таких как Нил Армстронг?
Давайте назовем улицу улицей Нила или Эдвина Олдрина...
Я только за..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5589
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 13:16
Я требую чтоб ввели мораторий на переименования, много других дел накопилось.
Была бы у меня машина времени, я бы окунулся лет на пятьдесят назад, чтобы посмотреть как осудят нынешних кумиров за то что сотворили их наследники
Была бы у меня машина времени, я бы окунулся лет на пятьдесят назад, чтобы посмотреть как осудят нынешних кумиров за то что сотворили их наследники
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3223
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 13:59
Цитата:
Для тех, у кого начальное школьное образование:
Ю.А.Гагарин - личность ПЛАНЕТАРНОГО масштаба, открывший ЭРУ освоения человечеством космоса. В памяти потомков он всегда будет Первым человеком, начавшим эту эру.
Убогое сознание не сможет понять масштаб этой личности.
Кто такой Назарбаев?
Коррумпированный правитель маленькой страны, каких десятки, если не сотни в мире слаборазвитых государств. Который, будучи наделённым безграничными возможностями, использовал их для обогащения своего клана, а не для развития и возвышения своей Родины!
111:
Начнем с того, кто такой Гагарин..
Начнем с того, кто такой Гагарин..
Для тех, у кого начальное школьное образование:
Ю.А.Гагарин - личность ПЛАНЕТАРНОГО масштаба, открывший ЭРУ освоения человечеством космоса. В памяти потомков он всегда будет Первым человеком, начавшим эту эру.
Убогое сознание не сможет понять масштаб этой личности.
Кто такой Назарбаев?
Коррумпированный правитель маленькой страны, каких десятки, если не сотни в мире слаборазвитых государств. Который, будучи наделённым безграничными возможностями, использовал их для обогащения своего клана, а не для развития и возвышения своей Родины!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25515
Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 14:03
Цитата:
Согласен, на 100%...
таноми52:
Коррумпированный правитель маленькой страны,
Коррумпированный правитель маленькой страны,
Согласен, на 100%...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 404
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 14:09
Таноми, отлично сказано!!!. Я бы так не смог
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 198
Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!
Отправлено: 06.11.22 - 14:55
Я за то чтобы проспект Назарбаева вместе с школой носили имя президента Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева в ближайшие 7 лет.
Потом после внеочередных выборов ещё на 7 лет, ну или там когда помрёт, в честь нового президента.
Потом после внеочередных выборов ещё на 7 лет, ну или там когда помрёт, в честь нового президента.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать