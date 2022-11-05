Отправлено: - 20:36

111:

Мда уж.. Моющее хорошо подорожало, и пусть дорожает еще больше.. Может кто то из казахстанцев начнет производить по лицензии и ариэль и палмолив..

Цитата:.....если 111 не компетентен в хим.производстве то и не стоит говорить.Производство моющих,красящих и других хим.продуктов это долгая многопроизводственная цепь,что не очень так просто и требует создание химических производств.Да можно выехать за город и посмотреть своими глазами что осталось от хим.завода.