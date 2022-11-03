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≡ Согласование? Нет, не слышали!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45446
Согласование? Нет, не слышали!
Отправлено: 03.11.22 - 09:18
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В центре Костаная планируют построить многоэтажку, но в акимате не знают о проекте. Уже две недели «НГ» пытается выяснить, что будет построено в районе ДК профсоюзов, если быть более точным - по адресу ул. Победы, 70 «А». По слухам, коих очень много, здесь будет многоэтажка, возможно, даже две - участок под строительство отведен приличный, более 6 800 кв. м. В акимате же, словно в бункере, о начале стройки ничего не слышали. Оно-то понятно - земля частная, поэтому госорганы отчасти бессильны в вопросах регулирования. Но лишь отчасти.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
563
Re: Согласование? Нет, не слышали!
Отправлено: 03.11.22 - 09:18
#1
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Интересная ТОшка. Видать кто-то очень серьезный за ней стоит.
Думаю, именно с ней будут связаны следующие громкие посадки
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19770
Re: Согласование? Нет, не слышали!
Отправлено: 03.11.22 - 13:37
#2
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Помогают нашему многострадальному народу с жильем..
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4286
Re: Согласование? Нет, не слышали!
Отправлено: 04.11.22 - 16:06
#3
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Хватит строить жильё!
Надо сначала строить объекты инфраструктуры! Сначала детсад, школу, больницу, а потом жилые дома!
Беда в том, что в отчетности акимов есть ввод жилья, а ввод детсадов, школ и больниц - на десятом месте. Поэтому школы и детсады переполнены, в поликлиниках к некоторым врачам можно попасть через месяц-другой.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
884
Согласование? Нет, не слышали!
Отправлено: 04.11.22 - 18:05
#4
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Цитата:
bgb:
поликлиниках к некоторым врачам можно попасть через месяц-другой.

В нашей 1 поликлинике мест для врачей полно, да вот беда, то ли врачей, то ли ставок врачей не хватает, особенно узких специальностей
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4103
Согласование? Нет, не слышали!
Отправлено: 06.11.22 - 11:00
#5
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Цитата:
участок был приобретен у государства еще в 2007 году, за это время дважды сменил собственника.

Известное дело, "укормушечник" покупает за недорого, перепродаёт уже за дорого, желательно несколько раз переоформить (запутать следы).
Цитата:
Государство оценило эту территорию в 18,6 млн тенге.

18,6 млн делим на 68 соток = 273 529 родных тенге.
А вот объявление на OLX



75 млн делим на 13 соток = 5 769 230 всё тех же наших тенге, Даже если запрашиваемую сумму разделить на два, разница огромная. Разницу не замечает разве что "государство" в лице тех кто должен заметить.
Цитата:
Изменилось и целевое назначение - на строительство многоэтажного дома. В городском отделе архитектуры и градостроительства подтвердили: согласно генплану, здесь располагается селитебная территория.
Генплан и назначение земель подгоняют под то что надо, так что никакого генплана нет и ссылка на него мало что означает.
Цитата:
Для уверенности «НГ» уточнила и в управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), известили ли их о строительстве чего-либо на этой территории.

ГАСК никогда не был у нас контролирующим (плавали), моё мнение, они даже штраф не выпишут.
Попросите прокомментировать нарушения нового заместителя городского акима Катпаева, это его вотчина, он ранее был заместитель руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства, потом руководителем городского. Он обязан знать все ответы.

[Исправлено: peshexod, 06.11.2022 - 11:06]
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