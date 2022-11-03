Отправлено: - 11:00

участок был приобретен у государства еще в 2007 году, за это время дважды сменил собственника.

Государство оценило эту территорию в 18,6 млн тенге.

Изменилось и целевое назначение - на строительство многоэтажного дома. В городском отделе архитектуры и градостроительства подтвердили: согласно генплану, здесь располагается селитебная территория.

Для уверенности «НГ» уточнила и в управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), известили ли их о строительстве чего-либо на этой территории.

[Исправлено: peshexod, 06.11.2022 - 11:06]

Цитата:Известное дело, "укормушечник" покупает за недорого, перепродаёт уже за дорого, желательно несколько раз переоформить (запутать следы).Цитата:18,6 млн делим на 68 соток = 273 529 родных тенге.А вот объявление на OLX75 млн делим на 13 соток = 5 769 230 всё тех же наших тенге, Даже если запрашиваемую сумму разделить на два, разница огромная. Разницу не замечает разве что "государство" в лице тех кто должен заметить.Цитата:Генплан и назначение земель подгоняют под то что надо, так что никакого генплана нет и ссылка на него мало что означает.Цитата:ГАСК никогда не был у нас контролирующим (плавали), моё мнение, они даже штраф не выпишут.Попросите прокомментировать нарушения нового заместителя городского акима Катпаева, это его вотчина, он ранее был заместитель руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства, потом руководителем городского. Он обязан знать все ответы.