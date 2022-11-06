Re: Николай ВОРОНИН: И нам есть чем гордиться!

Отправлено: - 11:33

я согласен, что надо вернуть проспекту имя Гагарина. Ну и пусть он герой другой страны. А вы кто? вы не имеете корней в той стране? Это история, это наша биография. И ломать ее под коньюктуру чью то нельзя. Те факты, которые имели место в истории надо знать и делать выводы, иначе опять на те же грабли наступать будем, неся потери и жертвы. Поэтому, нравится кому то или нет, но все что связано с историческими событиями и личностями нельзя вольно трактовать и тусовать. Тут надо с осторожностью обходиться и молодому поколению все передавать так как оно было на самом деле.