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≡ Укладку брусчатки под снегом на ул. Карбышева прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45444
Укладку брусчатки под снегом на ул. Карбышева прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 05.11.22 - 20:58
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Видео работ по укладке брусчатки на тротуаре, сделанное на ул. Карбышева, прислал сегодня, 5 ноября, "НГ" житель Костаная. Отдел ЖКХ горакимата на своей странице в Инстаграм разместил следующее заявление.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
181
Re: Укладку брусчатки под снегом на ул. Карбышева...
Отправлено: 05.11.22 - 20:58
#1
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Смешно. Госзакупки.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
989
Укладку брусчатки под снегом на ул. Карбышева прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 05.11.22 - 22:19
#2
Комментарий проходит проверку.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
142
Re: Укладку брусчатки под снегом на ул. Карбышева...
Отправлено: 05.11.22 - 23:38
#3
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бюджет сам себя не освоит, надо еще асфальт под снегом укладывать, ну или на снег
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8838
Укладку брусчатки под снегом на ул. Карбышева прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 05.11.22 - 23:40
#4
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Все правильно. Эту тоошку, которая и цветы садила, и деревья рубила,и брусчатку кладёт, приволок прошлый аким города. Им наверное пофиг на чем пилить? Теперь надо избавляться для новых, своих.

[Исправлено: yudjin, 05.11.2022 - 23:41]
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
402
Re: Укладку брусчатки под снегом на ул. Карбышева...
Отправлено: 06.11.22 - 10:06
#5
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точно. Вчера наблюдал как эту брусчатку укладывали. Два рабочих в замученном виде коряжились в районе лесоторговой базы по Карбышева. Надо сказать, с морозами и выпавшим снегом активизировались и другие работы. Так Недалеко от укладчиков брусчатки на углу Воинов интернационалистов и Арыстамбекова длительное время стоял открытый колодец. Все лето он безмолствовал. Проходя мимо всегда думал, что вот дожди в сентябре пойдут и начнут закапывать. Точно. С дождями начались работы, потом опять затихли. Вчера опять начали компрессором отбивать что то там и потом опять забросили. А еще дальше около 4 поликлиники вдруг решили копать траншеи и прокладывать трубы. Работники стояли все нахохлившиеся, нехотя двигали руками. Оно и понятно. Каждое движение -это неприятное ощущение сырости и холода. Вот что им лета не хватало для этого? Или в мороз и в непогоду интереснее работать? Такое только у нас может быть. Хозяина нема в городе и в области. Одни доильщики.
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