Прогноз на 5 дней
ясно-6°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45444
Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 05.11.22 - 16:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным аналитиков, средства для мытья посуды за весь 2021 год выросли в цене на 4,9%, а за 10 месяцев 2022-го – на 36,6%. Это более чем в два раза выше темпов инфляции. Только в октябре этот вид продукции подорожал на рекордные 7%.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19769
Re: Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 05.11.22 - 16:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж..
Моющее хорошо подорожало, и пусть дорожает еще больше..
Может кто то из казахстанцев начнет производить по лицензии и ариэль и палмолив..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
101
Re: Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 05.11.22 - 20:36
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мда уж.. Моющее хорошо подорожало, и пусть дорожает еще больше.. Может кто то из казахстанцев начнет производить по лицензии и ариэль и палмолив..

.....если 111 не компетентен в хим.производстве то и не стоит говорить.Производство моющих,красящих и других хим.продуктов это долгая многопроизводственная цепь,что не очень так просто и требует создание химических производств.Да можно выехать за город и посмотреть своими глазами что осталось от хим.завода.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19769
Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 05.11.22 - 20:57
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
можно выехать за город и посмотреть своими глазами что осталось от хим.завода.

Хм..
То есть ты хочешь сказать что наш химзавод по лицензии производил тайд или ариэль или работал на проктер Энд Гэмбэл?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11716
Re: Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 06.11.22 - 01:06
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все главные склады Проктер Гэмбэл в Астане забиты под самую крышу. Дефицита жок!. Неделями не выгружают, места на складах нету, забиты.
А как Марик говорит, надо у нас завод построить. Ну Европа не где заводы не строит. А строит (перевал базы) весь российских автопром такой, и наш тоже. И тот же завод Проктер в РФ. Привезили товар из Европы, упаковку местную уложили и всё, развозят по СНГ.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
101
Re: Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 06.11.22 - 02:05
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-----я хочу сказать что за 30 лет можно уже развить и хим. и другие промышленности и не завозить шампуни и моющие средства из других стран.Элементарно закупать моющие средства и шампусики цистернами и разливать на месте под каким договаритесь или хотите логотипом Гембелом,Шварйкопфам или или,да и встране недр очень предастаточно,правда технологий нет и производственных мощностей.Правителям следовало бы не замки покупать в неметчинах которые потом конфисковывают и ландонах градах а вкладывать и развивать своё
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
101
Re: Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 06.11.22 - 02:12
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
То есть ты хочешь сказать что наш химзавод по лицензии производил тайд или ариэль

....я то знаю что производил завод и откуда он появился.111 знает откуда и зачем завод не заглядывая в интернет?У него другое было хим.производство.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19769
Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 06.11.22 - 03:03
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
него другое было хим.производство.

Так а я о чем говорил, о химзаводе или о лицензии, чтобы производить порошки, Фери, и многое другое?
Знаю что химзавод не производил это, но непонимаю, почему ты требуешь обратить на него мое внимание..
Цепочка что долгая, так а что, получается надо сидеть сложа руки и ныть?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS