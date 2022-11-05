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Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45444
Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 05.11.22 - 16:33
По данным аналитиков, средства для мытья посуды за весь 2021 год выросли в цене на 4,9%, а за 10 месяцев 2022-го – на 36,6%. Это более чем в два раза выше темпов инфляции. Только в октябре этот вид продукции подорожал на рекордные 7%.
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Re: Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 05.11.22 - 16:33
Мда уж..
Моющее хорошо подорожало, и пусть дорожает еще больше..
Может кто то из казахстанцев начнет производить по лицензии и ариэль и палмолив..
Моющее хорошо подорожало, и пусть дорожает еще больше..
Может кто то из казахстанцев начнет производить по лицензии и ариэль и палмолив..
Re: Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 05.11.22 - 20:36
Цитата:
.....если 111 не компетентен в хим.производстве то и не стоит говорить.Производство моющих,красящих и других хим.продуктов это долгая многопроизводственная цепь,что не очень так просто и требует создание химических производств.Да можно выехать за город и посмотреть своими глазами что осталось от хим.завода.
111:
Мда уж.. Моющее хорошо подорожало, и пусть дорожает еще больше.. Может кто то из казахстанцев начнет производить по лицензии и ариэль и палмолив..
Мда уж.. Моющее хорошо подорожало, и пусть дорожает еще больше.. Может кто то из казахстанцев начнет производить по лицензии и ариэль и палмолив..
.....если 111 не компетентен в хим.производстве то и не стоит говорить.Производство моющих,красящих и других хим.продуктов это долгая многопроизводственная цепь,что не очень так просто и требует создание химических производств.Да можно выехать за город и посмотреть своими глазами что осталось от хим.завода.
Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 05.11.22 - 20:57
Цитата:
Хм..
То есть ты хочешь сказать что наш химзавод по лицензии производил тайд или ариэль или работал на проктер Энд Гэмбэл?
родом из Шанхая2022:
можно выехать за город и посмотреть своими глазами что осталось от хим.завода.
можно выехать за город и посмотреть своими глазами что осталось от хим.завода.
Хм..
То есть ты хочешь сказать что наш химзавод по лицензии производил тайд или ариэль или работал на проктер Энд Гэмбэл?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11716
Re: Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 06.11.22 - 01:06
Все главные склады Проктер Гэмбэл в Астане забиты под самую крышу. Дефицита жок!. Неделями не выгружают, места на складах нету, забиты.
А как Марик говорит, надо у нас завод построить. Ну Европа не где заводы не строит. А строит (перевал базы) весь российских автопром такой, и наш тоже. И тот же завод Проктер в РФ. Привезили товар из Европы, упаковку местную уложили и всё, развозят по СНГ.
А как Марик говорит, надо у нас завод построить. Ну Европа не где заводы не строит. А строит (перевал базы) весь российских автопром такой, и наш тоже. И тот же завод Проктер в РФ. Привезили товар из Европы, упаковку местную уложили и всё, развозят по СНГ.
Re: Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 06.11.22 - 02:05
-----я хочу сказать что за 30 лет можно уже развить и хим. и другие промышленности и не завозить шампуни и моющие средства из других стран.Элементарно закупать моющие средства и шампусики цистернами и разливать на месте под каким договаритесь или хотите логотипом Гембелом,Шварйкопфам или или,да и встране недр очень предастаточно,правда технологий нет и производственных мощностей.Правителям следовало бы не замки покупать в неметчинах которые потом конфисковывают и ландонах градах а вкладывать и развивать своё
Re: Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 06.11.22 - 02:12
Цитата:
....я то знаю что производил завод и откуда он появился.111 знает откуда и зачем завод не заглядывая в интернет?У него другое было хим.производство.
111:
То есть ты хочешь сказать что наш химзавод по лицензии производил тайд или ариэль
То есть ты хочешь сказать что наш химзавод по лицензии производил тайд или ариэль
....я то знаю что производил завод и откуда он появился.111 знает откуда и зачем завод не заглядывая в интернет?У него другое было хим.производство.
Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 06.11.22 - 03:03
Цитата:
Так а я о чем говорил, о химзаводе или о лицензии, чтобы производить порошки, Фери, и многое другое?
Знаю что химзавод не производил это, но непонимаю, почему ты требуешь обратить на него мое внимание..
Цепочка что долгая, так а что, получается надо сидеть сложа руки и ныть?
родом из Шанхая2022:
него другое было хим.производство.
него другое было хим.производство.
Так а я о чем говорил, о химзаводе или о лицензии, чтобы производить порошки, Фери, и многое другое?
Знаю что химзавод не производил это, но непонимаю, почему ты требуешь обратить на него мое внимание..
Цепочка что долгая, так а что, получается надо сидеть сложа руки и ныть?
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