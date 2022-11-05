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≡ Свалки Костаная. Скапливается из-за магазинов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45444
Свалки Костаная. Скапливается из-за магазинов
Отправлено: 05.11.22 - 23:24
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О свалке рядом с контейнерами во дворе дома № 100 по пр. Аль-Фараби сообщила «НГ» жительница Костаная, пенсионерка Нина РЯБКО. Она рассказала, что контейнеры регулярно переполнены отходами, а рядом с ними - горы деревянных ящиков, картонных коробок.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19767
Re: Свалки Костаная. Скапливается из-за магазинов
Отправлено: 05.11.22 - 23:24
#1
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Район малосемеек, где большинство сдаются..
Тяжелый конечно случай..
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