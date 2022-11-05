В Альсере блин заказали по Каспий жума айфон 14 про макс, а они наш телефон продали получается то ли за нал, то ли подороже пихнули.. Теперь ждать до 25го надо ждать.. Просто набрали клиентов, заманили, теперь заказывают нужное количество.. А эти при сумасшедшей очереди продали дороже.. Каспий магазин даже зависал первый день..
А мы уже ведь обмыли его, и вино, и пиво пошло в ход.. Купил 3 минуты первого ночи.. И вчера Цефтриаксон вдобавок.. Так дообмывался.. Сегодня кухарка будет ставить четвертый укол.. Говорю ей, давай костюм медика куплю тебе с крестом красным и коротким халатиком, не хочет..
Но что самое интересное, уедет опять на фронт, и искупит свою вину.. Мирзоев по видимому просто откупится, как это делает продажная власть и все.. И такие случаи с многочисленными Героями, а их уже около миллиона, будет происходить все чаще.. А где то там еще выжившие зэки на подходе..
Кухарка опять заставила смотреть кино, сериал. Не понял сперва про кого он, потом увидел этих, оккупантов, Орков, понял про что он.. Оказывается Властелин колец, самые дорогие серии в сериале принадлежат ему.. Даже год создания соответствует - 2022.. Февраль по моему.. Бывают же совпадения! Ну ниче так..
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