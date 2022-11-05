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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 549 из 549«1...547548549
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19767
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.11.22 - 19:37
#8221
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Кухарка что придумала, обжаривает котлетки, потом на термомиксе пропаривает..
Вчера самка Индюка была, а сегодня с самки Бычины..
Хотя может и быка, кто ж его в магазине разберет..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19767
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.11.22 - 19:43
#8222
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В Альсере блин заказали по Каспий жума айфон 14 про макс, а они наш телефон продали получается то ли за нал, то ли подороже пихнули..
Теперь ждать до 25го надо ждать..
Просто набрали клиентов, заманили, теперь заказывают нужное количество..
А эти при сумасшедшей очереди продали дороже..
Каспий магазин даже зависал первый день..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19767
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.11.22 - 19:46
#8223
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А мы уже ведь обмыли его, и вино, и пиво пошло в ход..
Купил 3 минуты первого ночи..
И вчера Цефтриаксон вдобавок..
Так дообмывался..
Сегодня кухарка будет ставить четвертый укол..
Говорю ей, давай костюм медика куплю тебе с крестом красным и коротким халатиком, не хочет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19767
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.11.22 - 19:49
#8224
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Закладываем два этажа в парилку термомикса и на 25 минут парки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19767
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.11.22 - 20:19
#8225
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Вот и все.
Какая красота и сила мысли простой кухарки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19767
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.11.22 - 20:49
#8226
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Из интересного..
Герой России, Святослав..



Убил 15 россиян, в кафе депутата Госдумы, героя России Мирзоева..
Или в паре с ним, ведь он тоже виновен получается..



[Исправлено: 111, 05.11.2022 - 20:52]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19767
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.11.22 - 20:55
#8227
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Но что самое интересное, уедет опять на фронт, и искупит свою вину..
Мирзоев по видимому просто откупится, как это делает продажная власть и все..
И такие случаи с многочисленными Героями, а их уже около миллиона, будет происходить все чаще..
А где то там еще выжившие зэки на подходе..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19767
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.11.22 - 21:30
#8228
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Такса за живую голову..
И такое оказывается есть..

Публикуем полный«прейскурант»:

▪️за солдата "ДНР/ЛНР" — 200$
▪️солдата РФ — 300▪️младшего офицера — 400$
▪️старшего офицера/летчика — 500$
▪️кадыровца — 600$

Никто не призывает рисковать жизнью ради оккупантов, но это мотивация для защитников заработать, пополнить обменный фонд и быстрее вернуть наших пленных.Все подробности на видео.



[Исправлено: 111, 05.11.2022 - 21:33]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19767
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.11.22 - 22:03
#8229
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Просто анегдот..

- Папа, а как определить умственное развитие человека?
- По степени доверия к Путину.
Чем выше доверие, тем ниже интеллект, ну и наоборот..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19767
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.11.22 - 23:14
#8230
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Кухарка опять заставила смотреть кино, сериал.
Не понял сперва про кого он, потом увидел этих, оккупантов, Орков, понял про что он..
Оказывается Властелин колец, самые дорогие серии в сериале принадлежат ему..
Даже год создания соответствует - 2022..
Февраль по моему..
Бывают же совпадения!
Ну ниче так..

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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
926
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.11.22 - 23:51
#8231
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Цитата:
111:
Папа, а как определить умственное развитие человека? - По степени доверия к Путину. Чем выше доверие, тем ниже интеллект, ну и наоборот..

Наводить морок - целая наука.
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