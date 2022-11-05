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≡ Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45443
Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 05.11.22 - 16:33
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По данным аналитиков, средства для мытья посуды за весь 2021 год выросли в цене на 4,9%, а за 10 месяцев 2022-го – на 36,6%. Это более чем в два раза выше темпов инфляции. Только в октябре этот вид продукции подорожал на рекордные 7%.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19763
Re: Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 05.11.22 - 16:33
#1
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Мда уж..
Моющее хорошо подорожало, и пусть дорожает еще больше..
Может кто то из казахстанцев начнет производить по лицензии и ариэль и палмолив..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
99
Re: Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 05.11.22 - 20:36
#2
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Цитата:
111:
Мда уж.. Моющее хорошо подорожало, и пусть дорожает еще больше.. Может кто то из казахстанцев начнет производить по лицензии и ариэль и палмолив..

.....если 111 не компетентен в хим.производстве то и не стоит говорить.Производство моющих,красящих и других хим.продуктов это долгая многопроизводственная цепь,что не очень так просто и требует создание химических производств.Да можно выехать за город и посмотреть своими глазами что осталось от хим.завода.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19763
Моющие средства дорожают в Казахстане быстрее всего
Отправлено: 05.11.22 - 20:57
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
можно выехать за город и посмотреть своими глазами что осталось от хим.завода.

Хм..
То есть ты хочешь сказать что наш химзавод по лицензии производил тайд или ариэль или работал на проктер Энд Гэмбэл?
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