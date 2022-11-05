Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 20:55

Но что самое интересное, уедет опять на фронт, и искупит свою вину..

Мирзоев по видимому просто откупится, как это делает продажная власть и все..

И такие случаи с многочисленными Героями, а их уже около миллиона, будет происходить все чаще..

А где то там еще выжившие зэки на подходе..