Молодежью в плане патриотического воспитания никто не занимается, она у нас без руля и ветрил. Поэтому много ребят, выезжая на учебу в Россию и другие страны, сплошь и рядом не возвращаются. Такой же выбор делают и болашаковцы, если на родине у них нет влиятельных родственников или больших денег. Читать новость
"Свято место пусто не бывает". Телевизор и кинопрокат успешно осваивают эту "ниву", воспитывая молодёжь в духе поклонения Западу. А из упомянутых болашакеров вполне себе успешно получаются патриоты тех стран, где они учились и учатся... Да и "пример" людишек, дорвавшихся у нас до власти и денег, устраивающих себе тыл "ТАМ", покупая на западе недвижимость, уезжающих туда учиться, лечиться и отдыхать... Отправляющих туда своих отпрысков... Чему он может научить, кроме презрения к своей Родине?
Чем масштабнее разводка — тем она древнее и ее проще провернуть. По двум причинам: людям кажется, что разводка не может быть такой древней и масштабной. Не могло ведь так много людей повестись на нее. И наконец, когда жертва начинает сомневаться, что соперник ей равен, на самом деле она начинает сомневаться в своих собственных интеллектуальных способностях, но никто в этом не признается. Даже самому себе.(из фильма Револьвер. Госзаказ на пропаганду - это и есть казенщина, но справились они со своим делом блестяще. Так что обрабатываемые даже спустя несколько десятков лет или полвека все еще верят что они сами, от чистого сердца и своим умом до этого додумались
Франкл говорил: смысл бессмысленности в том, что именно она является индикатором того, что смысл существует. Когда ты знаешь, что до последнего вздоха смысл есть — что бы ни происходило, даже в самых трудных обстоятельствах, начинаешь его искать. Но если его найти не удаётся, это означает только одно: в данный момент я этого просто не вижу. "Сейчас темно, но это не значит, что солнца нет — оно просто зашло за горизонт".
Alehander: В рядах комсомольцев никогда не было бездарей?
Мои лучшие годы в этой жизни это комсомол, лагерь комсомольского актива "Искра". Бездарностей хватало и тогда и в комсомоле но у бессменного руководителя "Искры" я научился самому главному, интересную жизнь тебе никто не создаст, интересную жизнь надо создавать самому. Столько всего красивого, интересного да просто замечательного было, что я сам себе тогдашнему сейчас по доброму завидую плюс молодость. А сейчас я вижу тоже молодёжь хорошая и волонтёрство и что то у них новое , своё, это же замечательно, не надо сидеть и бурчать, молодёжь нынче не та. это первый признак старости.
Люди привыкшие ходить строем, жить по указке и разнарядке, не могут понять сами и не способны допустить мысль что есть обычная жизнь, где каждый сам решает как ему жить, где учиться, и чем заниматься. Во что одеваться и какую музыку слушать. Борьба коллективизма и индивидуализма. На мой взгляд современная молодежь не находится в вакууме. Она вообще в другой проекции, времени и пространстве. И то что она не поет ваших песен, не вышагивает строем, и не строит светлое будущее для кого-то но не для себя - это не означает что они живут без смысла или не счастливо. Они просто живут. И наслаждаются жизнью. Сами. Для себя.
Цитата:
Это были ребята, «презревшие грошовый уют», Источник:
Чаще это были ребята которые только здесь и могли найти уют. Или что-то похожее на цивилизацию. Уезжали из разбитых пустых деревень, где не было ни работы ни перспектив. Вижу тут лукавство. Не от уюта они ехали, а за уютом. И в чем неправы сегодня люди которые уезжают за красивой жизнью? Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше.
Alehander: Люди привыкшие ходить строем, жить по указке и разнарядке
А вот это. как раз таки стереотип, возможно на уровне Цк, так и было. но если вспомнить наших комсомольских функционеров, того же самого Бектурганова всё было с толикой хорошей несерьёзности, как будто взрослые уже люди собрались поиграть в какую то игру. Доступно это было не всем. лишь тем , кто сам принимал правила игры сам что то делал . для того , чтобы жизнь стала ярче
Тов Денисов, проживший в Союзе практически всю свою жизнь, да и в Казахстане, уже лет 30, так ничего и не понял? Что за децкие вопросы? Какой патриотизм, тов. Денисов хочет войны и на базе ее начать воспитывать молодежь? А если нет, то что, без тупого фанатичного патриотизма не строятся дороги в Швеции, не строятся дома в Норвегии или плохо живут в той же Голландии? Или те же Испанцы и португальцы не выигрывают постоянно кубки? Вообще, что за настрой такой? И кто там выезжает в Россию и остается? Не те ли, что убежали от туда недавно сотнями тысяч? Почему тов. Денисов откровенно лукавит? Перед ним что, децкая группа в садике?
Alehander: Люди привыкшие ходить строем, жить по указке и разнарядке, не могут понять сами и не способны допустить мысль что есть обычная жизнь, где каждый сам решает как ему жить, где учиться, и чем заниматься. Во что одеваться и какую музыку слушать.
Напомнило мне жизнь наших братьев россиян и их мобиков.. Тем власть выбирает даже цвета, которые по ее мнению, недостойны, чтобы их носила их молодежь, а о музыке и вообще нет вопросов, запрещены неугодные артисты, музыканты. И это тов. Денисов ссылается на то, что туда кто то от нас бежит? Вообще нонсенс..
Интересную тему поднял товарищ Денисов Ведь действительно В странах Скандинавии небыло никогда комсомола но госслужащие там лучшие в мире раз умудрились построить одни из лучших гос систем В США небыло комсомола но госслужащие там умудрились построить суперсверхдержаву А вот в СССР был комсомол и эти комсомольцы взяли и развалили свою страну и сейчас во всех постсоветских республиках беднее прибалтики и грузии сидят бывшие комсомольцы,кгбшники и коммунисты(советская элита) Один КГБшник начал большую войну А два коммуниста во власти двух стран (директор колхоза и сотрудник советского МИДа) ему потакают Может проблема как раз таки в комсомоле и комсомольцах? Чем меньше их тем лучше живёт страна по итогу?
Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать