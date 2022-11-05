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https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47089#976928 Это были ребята, «презревшие грошовый уют», Источник:

Люди привыкшие ходить строем, жить по указке и разнарядке, не могут понять сами и не способны допустить мысль что есть обычная жизнь, где каждый сам решает как ему жить, где учиться, и чем заниматься. Во что одеваться и какую музыку слушать. Борьба коллективизма и индивидуализма. На мой взгляд современная молодежь не находится в вакууме. Она вообще в другой проекции, времени и пространстве. И то что она не поет ваших песен, не вышагивает строем, и не строит светлое будущее для кого-то но не для себя - это не означает что они живут без смысла или не счастливо. Они просто живут. И наслаждаются жизнью. Сами. Для себя.Цитата:Чаще это были ребята которые только здесь и могли найти уют. Или что-то похожее на цивилизацию. Уезжали из разбитых пустых деревень, где не было ни работы ни перспектив.Вижу тут лукавство. Не от уюта они ехали, а за уютом. И в чем неправы сегодня люди которые уезжают за красивой жизнью? Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше.