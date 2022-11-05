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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45443
Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 08:52
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Молодежью в плане патриотического воспитания никто не занимается, она у нас без руля и ветрил. Поэтому много ребят, выезжая на учебу в Россию и другие страны, сплошь и рядом не возвращаются. Такой же выбор делают и болашаковцы, если на родине у них нет влиятельных родственников или больших денег.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
543
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 08:52
#1
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"Свято место пусто не бывает".
Телевизор и кинопрокат успешно осваивают эту "ниву", воспитывая молодёжь в духе поклонения Западу. А из упомянутых болашакеров вполне себе успешно получаются патриоты тех стран, где они учились и учатся...
Да и "пример" людишек, дорвавшихся у нас до власти и денег, устраивающих себе тыл "ТАМ", покупая на западе недвижимость, уезжающих туда учиться, лечиться и отдыхать... Отправляющих туда своих отпрысков... Чему он может научить, кроме презрения к своей Родине?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3378
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 09:02
#2
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Цитата://УК ВЛКСМ//

Это что за аббревиатура - УК?? Очевидно надо было написать: Центральный Комитет, ЦК - исполнительный орган союзной молодёжи.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
326
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 10:39
#3
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Цитата:
Одним словом, неказенщина Источник:

Чем масштабнее разводка — тем она древнее и ее проще провернуть. По двум причинам: людям кажется, что разводка не может быть такой древней и масштабной. Не могло ведь так много людей повестись на нее. И наконец, когда жертва начинает сомневаться, что соперник ей равен, на самом деле она начинает сомневаться в своих собственных интеллектуальных способностях, но никто в этом не признается. Даже самому себе.(из фильма Револьвер.
Госзаказ на пропаганду - это и есть казенщина, но справились они со своим делом блестяще. Так что обрабатываемые даже спустя несколько десятков лет или полвека все еще верят что они сами, от чистого сердца и своим умом до этого додумались

Цитата:
Об этом можно вспоминать бесконечно. Источник:

Это уйдет вместе с этим поколением.
Цитата:
ходят крепкие парни вроде Гены Кругликова, Саши Капашникова, Нади Грековой и Виктора Антимонова Источник:

А вот тут интересно стало, что за парень такой с именем Надя?
Цитата:
А проблема остается, в рядах госслужащих полно бездарей Источник:

Вот тут связь не уловил, между комсомольцами и бездарями. В рядах комсомольцев никогда не было бездарей?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
543
Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 10:51
#4
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Цитата:
Alehander:

Можно, конечно и до столба докопаться, буквоедством заняться...
Но, м.б. лучше - о сути поговорить?
Проблема ведь на самом деле серьёзнейшая.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
326
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 11:25
#5
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Цитата:
Skeptic:
о сути поговорить?

Франкл говорил: смысл бессмысленности в том, что именно она является индикатором того, что смысл существует. Когда ты знаешь, что до последнего вздоха смысл есть — что бы ни происходило, даже в самых трудных обстоятельствах, начинаешь его искать. Но если его найти не удаётся, это означает только одно: в данный момент я этого просто не вижу. "Сейчас темно, но это не значит, что солнца нет — оно просто зашло за горизонт".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
884
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 11:38
#6
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Цитата:
Alehander:
В рядах комсомольцев никогда не было бездарей?

Мои лучшие годы в этой жизни это комсомол, лагерь комсомольского актива "Искра". Бездарностей хватало и тогда и в комсомоле но у бессменного руководителя "Искры" я научился самому главному, интересную жизнь тебе никто не создаст, интересную жизнь надо создавать самому. Столько всего красивого, интересного да просто замечательного было, что я сам себе тогдашнему сейчас по доброму завидую плюс молодость.
А сейчас я вижу тоже молодёжь хорошая и волонтёрство и что то у них новое , своё, это же замечательно, не надо сидеть и бурчать, молодёжь нынче не та. это первый признак старости.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
326
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 11:39
#7
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Люди привыкшие ходить строем, жить по указке и разнарядке, не могут понять сами и не способны допустить мысль что есть обычная жизнь, где каждый сам решает как ему жить, где учиться, и чем заниматься. Во что одеваться и какую музыку слушать. Борьба коллективизма и индивидуализма. На мой взгляд современная молодежь не находится в вакууме. Она вообще в другой проекции, времени и пространстве. И то что она не поет ваших песен, не вышагивает строем, и не строит светлое будущее для кого-то но не для себя - это не означает что они живут без смысла или не счастливо. Они просто живут. И наслаждаются жизнью. Сами. Для себя.

Цитата:
Это были ребята, «презревшие грошовый уют», Источник:

Чаще это были ребята которые только здесь и могли найти уют. Или что-то похожее на цивилизацию. Уезжали из разбитых пустых деревень, где не было ни работы ни перспектив.
Вижу тут лукавство. Не от уюта они ехали, а за уютом. И в чем неправы сегодня люди которые уезжают за красивой жизнью? Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
884
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 11:47
#8
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Цитата:
Alehander:
Люди привыкшие ходить строем, жить по указке и разнарядке

А вот это. как раз таки стереотип, возможно на уровне Цк, так и было. но если вспомнить наших комсомольских функционеров, того же самого Бектурганова всё было с толикой хорошей несерьёзности, как будто взрослые уже люди собрались поиграть в какую то игру. Доступно это было не всем. лишь тем , кто сам принимал правила игры сам что то делал . для того , чтобы жизнь стала ярче
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1477
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 12:14
#9
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Цитата:
ACROS:
Это что за аббревиатура - УК?

исправил. спасибо
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1477
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 12:15
#10
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Цитата:
Alehander:
А вот тут интересно стало, что за парень такой с именем Надя?

Тоже исправил. Спасибо
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19763
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 12:36
#11
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Тов Денисов, проживший в Союзе практически всю свою жизнь, да и в Казахстане, уже лет 30, так ничего и не понял?
Что за децкие вопросы?
Какой патриотизм, тов. Денисов хочет войны и на базе ее начать воспитывать молодежь?
А если нет, то что, без тупого фанатичного патриотизма не строятся дороги в Швеции, не строятся дома в Норвегии или плохо живут в той же Голландии?
Или те же Испанцы и португальцы не выигрывают постоянно кубки?
Вообще, что за настрой такой?
И кто там выезжает в Россию и остается?
Не те ли, что убежали от туда недавно сотнями тысяч?
Почему тов. Денисов откровенно лукавит?
Перед ним что, децкая группа в садике?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
543
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 18:55
#12
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Цитата:
Alehander:

Я ж про суть статьи предлагал говорить, а не в демагогию пускаться... :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19763
Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 19:28
#13
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Цитата:
Alehander:
Люди привыкшие ходить строем, жить по указке и разнарядке, не могут понять сами и не способны допустить мысль что есть обычная жизнь, где каждый сам решает как ему жить, где учиться, и чем заниматься. Во что одеваться и какую музыку слушать.

Напомнило мне жизнь наших братьев россиян и их мобиков..
Тем власть выбирает даже цвета, которые по ее мнению, недостойны, чтобы их носила их молодежь, а о музыке и вообще нет вопросов, запрещены неугодные артисты, музыканты.
И это тов. Денисов ссылается на то, что туда кто то от нас бежит?
Вообще нонсенс..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13173
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 19:38
#14
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Интересную тему поднял товарищ Денисов
Ведь действительно
В странах Скандинавии небыло никогда комсомола но госслужащие там лучшие в мире раз умудрились построить одни из лучших гос систем
В США небыло комсомола но госслужащие там умудрились построить суперсверхдержаву
А вот в СССР был комсомол и эти комсомольцы взяли и развалили свою страну и сейчас во всех постсоветских республиках беднее прибалтики и грузии сидят бывшие комсомольцы,кгбшники и коммунисты(советская элита)
Один КГБшник начал большую войну
А два коммуниста во власти двух стран (директор колхоза и сотрудник советского МИДа) ему потакают
Может проблема как раз таки в комсомоле и комсомольцах? Чем меньше их тем лучше живёт страна по итогу?
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