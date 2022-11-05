Молодежью в плане патриотического воспитания никто не занимается, она у нас без руля и ветрил. Поэтому много ребят, выезжая на учебу в Россию и другие страны, сплошь и рядом не возвращаются. Такой же выбор делают и болашаковцы, если на родине у них нет влиятельных родственников или больших денег. Читать новость
"Свято место пусто не бывает". Телевизор и кинопрокат успешно осваивают эту "ниву", воспитывая молодёжь в духе поклонения Западу. А из упомянутых болашакеров вполне себе успешно получаются патриоты тех стран, где они учились и учатся... Да и "пример" людишек, дорвавшихся у нас до власти и денег, устраивающих себе тыл "ТАМ", покупая на западе недвижимость, уезжающих туда учиться, лечиться и отдыхать... Отправляющих туда своих отпрысков... Чему он может научить, кроме презрения к своей Родине?
Чем масштабнее разводка — тем она древнее и ее проще провернуть. По двум причинам: людям кажется, что разводка не может быть такой древней и масштабной. Не могло ведь так много людей повестись на нее. И наконец, когда жертва начинает сомневаться, что соперник ей равен, на самом деле она начинает сомневаться в своих собственных интеллектуальных способностях, но никто в этом не признается. Даже самому себе.(из фильма Револьвер. Госзаказ на пропаганду - это и есть казенщина, но справились они со своим делом блестяще. Так что обрабатываемые даже спустя несколько десятков лет или полвека все еще верят что они сами, от чистого сердца и своим умом до этого додумались
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