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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45437
Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 08:52
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Молодежью в плане патриотического воспитания никто не занимается, она у нас без руля и ветрил. Поэтому много ребят, выезжая на учебу в Россию и другие страны, сплошь и рядом не возвращаются. Такой же выбор делают и болашаковцы, если на родине у них нет влиятельных родственников или больших денег.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
542
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 08:52
#1
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"Свято место пусто не бывает".
Телевизор и кинопрокат успешно осваивают эту "ниву", воспитывая молодёжь в духе поклонения Западу. А из упомянутых болашакеров вполне себе успешно получаются патриоты тех стран, где они учились и учатся...
Да и "пример" людишек, дорвавшихся у нас до власти и денег, устраивающих себе тыл "ТАМ", покупая на западе недвижимость, уезжающих туда учиться, лечиться и отдыхать... Отправляющих туда своих отпрысков... Чему он может научить, кроме презрения к своей Родине?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3378
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 09:02
#2
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Цитата://УК ВЛКСМ//

Это что за аббревиатура - УК?? Очевидно надо было написать: Центральный Комитет, ЦК - исполнительный орган союзной молодёжи.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
324
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 10:39
#3
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Цитата:
Одним словом, неказенщина Источник:

Чем масштабнее разводка — тем она древнее и ее проще провернуть. По двум причинам: людям кажется, что разводка не может быть такой древней и масштабной. Не могло ведь так много людей повестись на нее. И наконец, когда жертва начинает сомневаться, что соперник ей равен, на самом деле она начинает сомневаться в своих собственных интеллектуальных способностях, но никто в этом не признается. Даже самому себе.(из фильма Револьвер.
Госзаказ на пропаганду - это и есть казенщина, но справились они со своим делом блестяще. Так что обрабатываемые даже спустя несколько десятков лет или полвека все еще верят что они сами, от чистого сердца и своим умом до этого додумались

Цитата:
Об этом можно вспоминать бесконечно. Источник:

Это уйдет вместе с этим поколением.
Цитата:
ходят крепкие парни вроде Гены Кругликова, Саши Капашникова, Нади Грековой и Виктора Антимонова Источник:

А вот тут интересно стало, что за парень такой с именем Надя?
Цитата:
А проблема остается, в рядах госслужащих полно бездарей Источник:

Вот тут связь не уловил, между комсомольцами и бездарями. В рядах комсомольцев никогда не было бездарей?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
542
Аркадий ДЕНИСОВ: Вакуум нечем заполнить
Отправлено: 05.11.22 - 10:51
#4
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Цитата:
Alehander:

Можно, конечно и до столба докопаться, буквоедством заняться...
Но, м.б. лучше - о сути поговорить?
Проблема ведь на самом деле серьёзнейшая.
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