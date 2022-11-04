«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 11:18
На странице Instagram Азамата КАРИМОВА 3 ноября появился пост с фотографией бывшего руководителя управления здравоохранения Костанайской области, а ныне вице-министра Вячеслава ДУДНИКА. На его фото был вопрос: «Почему вице-министр откровенно врет и не краснеет?» Читать новость
abaika95: Расскажите кто-нибудь человеку про Китай
Цитата:
saba: А как же Китай?
А что в Китае не так? То что у них один часовой пояс? Ну это же не недостаток. Так как там просто время начала работы урегулировано по поясам. Цитата - //И по какому времени тогда живут в Синьцзяне и Тибете? Тоже по пекинскому. Однако рабочий день начинается на два часа позже: офисы и госучреждения открываются в 10:00 или 10:30. Школы работают с 9:00. Обедают примерно в 13:30. Пробки после окончания рабочего дня образуются в 7 вечера по пекинскому времени. Ужинают в 20:00. Этот сдвиг в расписании позволяет нивелировать разницу с солнечным временем.// А Костанае хотят просто в одно время с Астаной в Акимате сидеть.
Лично мне фиолетово, с астаной или еще с кем они хотят созваниваться в одно удобное им время. Есть природное богом данное время на сон и прочее. Дай волю дураку он и солнце отменить захочет. Тут уже давно всем всё ясно, тема изучена образованными людьми. поэтому делетантам тут делать не ... Раз это вредит здоровью, а детям еще более чем взрослым, значит необходимо вернуть всё на своё место и забыть. работать нужно господа власть имущие. Моё личное мнение что это ВРЕДИТЕЛЬСТВО! И никто меня в другом не убедит. Раз вредно, власть знает, но продолжает это использовать против народа, значит это не наша власть.
Дудник - это креатура Шукеева, был одно время у нас такой аким-южанин. По поводу того что якобы аким области решает: - тут всё зависит от политического веса акима- вес нашего Архимеда и Крымбека - это небо и земля. Наш - среди коллег акимов и Центра - не очень ценится, я знаю что говорю. И вопрос перевода времени в регионе - полностью ЗАВИСИТ только и только от акима области. Так что товарищ или госпожа Ведлер, если действительно хотите перевода - давите и давите на Архимеда. Центр тут НИЧЕГО не решит. Всё отдано на откуп Акимам.
Эл-починно: И по какому времени тогда живут в Синьцзяне и Тибете?
Это так называемое время Урумчи, по которому живут только в Синьцзяне и Тибете, при этом Китай настолько большой, что по солнечному времени восток Синьцзяна и тибета, тоже должны жить по другому времени, большая часть Китая U+7, Пекинское время U+8, Синьцзян и Тибет живут так как вы сказали, средняя часть Китая отстают( или опережают) сейчас не хочется размышлять от времени на час, партия сказала надо, китайский народ ответил есть
saba: сейчас не хочется размышлять от времени на час, партия сказала надо, китайский народ ответил есть
Вы не прочли мой ответ. Тогда из Вики. //Единое пекинское время оказалось неудобным для западных районов Китая из-за большого расхождения с местным солнечным временем. Например, полдень в Кашгаре наступает около 15:00 по пекинскому времени, и учитывать 3-часовой сдвиг в повседневной жизни значительной части местного тюркоязычного населения (уйгуры, киргизы и др.) было крайне неудобно. Таким образом, вопрос применения официального времени оказался тесно связанным с этническим расслоением в обществе и сопутствующими ему конфликтами. Китайцы (хань) применяют в повседневной жизни пекинское время, а уйгуры — время Урумчи[4]. Однако рабочий и учебный день для китайцев и уйгуров начинается одинаково, если считать по солнечному времени, хотя у одних часы в начале трудового дня показывают, например, 10:00 по пекинскому времени, а у других — 8:00 по времени Урумчи. Местное неофициальное время UTC+6 в Урумчи опережает местное среднее солнечное время на 10 минут (средний полдень в Урумчи — 12:10) и идентично местному времени в соседних Киргизии и Казахстане.// Это к тому, что они просто прост в разных регионах часовых поясов, по разному времени живут.
да вот именно, что вы не прочли мой ответ, на 2 часа , сдвигается время именно в Синьцзяне и Тибете, середина географическая Китая, где есть время по солнцу и U6 И U7 то они живут по пекинскому времени, т.е по времени побережья, т.е мы не берём Кашгар, не берём Синьцзянь и не берём во внимание Тибет,берём условный Синин и условный Чэнду, где время отличается от Пекинского или Шанхайского но все учреждения работают по пекинскому времени. А так, если по существу вопроса, для меня это не настолько важная тема, просто существует группа активистов, которым всегда что то не так, они есть везде и всегда, плюс к ним группа людей, которые всегда недовольные властью. в любых её проявлениях, тем более , когда власть, сама подставляется, как в ситуации с строительством домов для погорельцев в Ауеликоле, покусать её и очень больно не составляет труда
saba: где время отличается от Пекинского или Шанхайского но все учреждения работают по пекинскому времени.
C чего вы это взяли, что все учреждения работают по Пекинскому времени? Оно как бы верно, но есть но... Прочтите ещё раз. Цитата:
Эл-починно: А что в Китае не так? То что у них один часовой пояс? Ну это же не недостаток. Так как там просто время начала работы урегулировано по поясам. Цитата - //И по какому времени тогда живут в Синьцзяне и Тибете? Тоже по пекинскому. Однако рабочий день начинается на два часа позже: офисы и госучреждения открываются в 10:00 или 10:30. Школы работают с 9:00. Обедают примерно в 13:30. Пробки после окончания рабочего дня образуются в 7 вечера по пекинскому времени. Ужинают в 20:00. Этот сдвиг в расписании позволяет нивелировать разницу с солнечным временем.// А Костанае хотят просто в одно время с Астаной в Акимате сидеть.
Эл-починно: все учреждения работают по Пекинскому времени?
Они работают так в середине Китая, не в Синьцзяне и Тибете, где вы совершенно справедливо заметили , что там позже идут на работу , учёбу, ужинают, когда в Пекине уже практически ночь, но там то тоже по поясу общемировому разница с пекинским на 1- 2 часа, просто в Синцзяне уже 4 часа, это уже никак невозможно совместить.. а по поводу хронобиологии. так пролистал в быстром чтении насколько статей, один из Коми учёный, Борисенков его фамилия. Всё достаточно противоречиво, и даже живущий в своём часовом поясе условный ученик сова сильно страдает по сравнению с учеником жаворонком и там приводятся сравнение России с Китаем, при средней продолжительности жизни в России 62 с копейками года, а в Китае 71 с копейками года продолжительность жизни в Китае падает по направлению с запада на восток. В общем всё увлекательно и в целом непонятно, у английских и шведских учёных всё ещё более запущено, а так как я сейчас не пью. возможности разобраться никакой.
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