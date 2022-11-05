Отправлено: - 10:39

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47089 Одним словом, неказенщина Источник:

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47089 Об этом можно вспоминать бесконечно. Источник:

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47089 ходят крепкие парни вроде Гены Кругликова, Саши Капашникова, Нади Грековой и Виктора Антимонова Источник:

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47089 А проблема остается, в рядах госслужащих полно бездарей Источник:

Цитата:Чем масштабнее разводка — тем она древнее и ее проще провернуть. По двум причинам: людям кажется, что разводка не может быть такой древней и масштабной. Не могло ведь так много людей повестись на нее. И наконец, когда жертва начинает сомневаться, что соперник ей равен, на самом деле она начинает сомневаться в своих собственных интеллектуальных способностях, но никто в этом не признается. Даже самому себе.(из фильма Револьвер.Госзаказ на пропаганду - это и есть казенщина, но справились они со своим делом блестяще. Так что обрабатываемые даже спустя несколько десятков лет или полвека все еще верят что они сами, от чистого сердца и своим умом до этого додумалисьЦитата:Это уйдет вместе с этим поколением.Цитата:А вот тут интересно стало, что за парень такой с именем Надя?Цитата:Вот тут связь не уловил, между комсомольцами и бездарями. В рядах комсомольцев никогда не было бездарей?