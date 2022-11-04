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≡ Булат МУСТАФИН: Дом правительства перестал быть Домом толерантности?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45437
Булат МУСТАФИН: Дом правительства перестал быть Домом толерантности?
Отправлено: 04.11.22 - 23:42
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В правительстве, наконец-то, на собственной шкуре почувствовали рост цен на продукты. Нет, от голода пока не опух ни один министр, но глава кабмина Алихан СМАИЛОВ влепил «дисциплинарку» замам акимов ряда областей, а также чиновникам Минторговли.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
98
Re: Булат МУСТАФИН: Дом правительства перестал быть Домом...
Отправлено: 04.11.22 - 23:42
#1
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В ходе посещения Абайской области был выявлен факт, когда птицефабрики, находясь в 200 километрах от Семея, отпускали яйца по 360-380 тенге за десяток, а цена конечной реализации при этом составила 600 тенге, - сообщил вице-министр Арман ШАККАЛИЕВ.

....У баура покупаем яйца по1ерво20ц.
....получается в стране цены на продукты мировые а зарплаты .......многовекторнось сказывается надо платить за неё......платите.
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