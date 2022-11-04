Re: Булат МУСТАФИН: Дом правительства перестал быть Домом...

Отправлено: - 23:42

В ходе посещения Абайской области был выявлен факт, когда птицефабрики, находясь в 200 километрах от Семея, отпускали яйца по 360-380 тенге за десяток, а цена конечной реализации при этом составила 600 тенге, - сообщил вице-министр Арман ШАККАЛИЕВ.



....У баура покупаем яйца по1ерво20ц.

....получается в стране цены на продукты мировые а зарплаты .......многовекторнось сказывается надо платить за неё......платите.