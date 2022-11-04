Отправлено: - 22:12

saba:

где время отличается от Пекинского или Шанхайского но все учреждения работают по пекинскому времени.

Эл-починно:

А что в Китае не так? То что у них один часовой пояс? Ну это же не недостаток. Так как там просто время начала работы урегулировано по поясам. Цитата - //И по какому времени тогда живут в Синьцзяне и Тибете? Тоже по пекинскому. Однако рабочий день начинается на два часа позже: офисы и госучреждения открываются в 10:00 или 10:30. Школы работают с 9:00. Обедают примерно в 13:30. Пробки после окончания рабочего дня образуются в 7 вечера по пекинскому времени. Ужинают в 20:00. Этот сдвиг в расписании позволяет нивелировать разницу с солнечным временем.// А Костанае хотят просто в одно время с Астаной в Акимате сидеть.

[Исправлено: Эл-починно, 04.11.2022 - 22:15]

Цитата:C чего вы это взяли, что все учреждения работают по Пекинскому времени? Оно как бы верно, но есть но... Прочтите ещё раз. Цитата: