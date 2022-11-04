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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 20:53
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 20:54
Цитата:
Это с воспитателями когда приходишь, здороваешься.
Обратно когда уходишь Сауболыныз..
Эл-починно:
Я всегда думал Салам достаточно
Я всегда думал Салам достаточно
Это с воспитателями когда приходишь, здороваешься.
Обратно когда уходишь Сауболыныз..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 20:56
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 20:58
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 21:01
Зашли туда, она еще недостроена, запись в Жемчужине через дорогу.
Стоит ли, не знаю, кухарка думать будет..
Да и кругом сумасшедшая грязь, автомобили в этом микрорайончике, какие то полуметровые колеи..
Снег такой грязный кусками..
Не понравился мне этот элитный район, но стройка понятное дело, через лет 5 надо будет смотреть..
Стоит ли, не знаю, кухарка думать будет..
Да и кругом сумасшедшая грязь, автомобили в этом микрорайончике, какие то полуметровые колеи..
Снег такой грязный кусками..
Не понравился мне этот элитный район, но стройка понятное дело, через лет 5 надо будет смотреть..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 21:02
мы к 1 поликлинике приписаны по прописке
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 21:04
Цитата:
Первая это областная рядом?
saba:
мы к 1 поликлинике приписаны по прописке
мы к 1 поликлинике приписаны по прописке
Первая это областная рядом?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 21:17
Там 2 слова Сау болыныз, буквально, будьте здоровы, Салеметсиз бе, ну можно перевести как здравствуйте , хотя в детстве у нас все говорили салематсиз ба, ну это наш такой диалект наверное, а вообще много разных приветствий и слов прощания. в зависимости от возраста , пола и т.д. Аксакала лучше приветствовать Ассаламагалейкум. Утром можно сказать Каирлы тан( доброе утро), вечером Каирлы кеш(добрый вечер), при прощании можно сказать кош болыныз, немного неправильно , но казахского шрифта у компьютера нет, такой же шалаказак как и я.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3376
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 21:20
Цитата:
Хоть тут и живу, вернее квартира тут, живу то в основном в деревне, это так, на всякий случай и что бы как то и где то переночевать если по делам в городе: - люди тут нечистоплотные, быдловатые: - ещё не прониклись что ЭТО всё НАШЕ, ЕГО, МОЁ - и что это всё надо беречь и относится как к своему.
Подьезды грязнве, ОБОСРАННЫЕ, везде паутины, пыль, НЕУЮТ.
Может из-за того что денег у них дохрена.
111: Не понравился мне этот элитный район
Хоть тут и живу, вернее квартира тут, живу то в основном в деревне, это так, на всякий случай и что бы как то и где то переночевать если по делам в городе: - люди тут нечистоплотные, быдловатые: - ещё не прониклись что ЭТО всё НАШЕ, ЕГО, МОЁ - и что это всё надо беречь и относится как к своему.
Подьезды грязнве, ОБОСРАННЫЕ, везде паутины, пыль, НЕУЮТ.
Может из-за того что денег у них дохрена.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 21:21
Цитата:
А дом уже жилой оказывается?
ACROS:
Хоть тут и живу, вернее квартира тут, живу
Хоть тут и живу, вернее квартира тут, живу
А дом уже жилой оказывается?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 21:26
Посмотрел крышу, черновая это 500 тысяч квадрат.
Чистовая вообще тогда наверно тысяч 700, если не больше.
Тогда как вклад вроде как 350 за метр..
Чистовая вообще тогда наверно тысяч 700, если не больше.
Тогда как вклад вроде как 350 за метр..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 22:13
Цитата:
Да, но наверное тоже будем переходить, я не всегда могу подвезти, а в 1 поликлинику, ни один автобус не ходит, а тут жена может сесть на тройку и к самой поликлинике подъехать
111:
Первая это областная рядом?
Первая это областная рядом?
Да, но наверное тоже будем переходить, я не всегда могу подвезти, а в 1 поликлинику, ни один автобус не ходит, а тут жена может сесть на тройку и к самой поликлинике подъехать
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1062
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 22:20
Цитата:
Я правильно понял, что туда только на машине подъехать? Неожиданно. Но грустно. Я до любой клиники на общественном транспорте доеду.
saba:
а в 1 поликлинику, ни один автобус не ходит
а в 1 поликлинику, ни один автобус не ходит
Я правильно понял, что туда только на машине подъехать? Неожиданно. Но грустно. Я до любой клиники на общественном транспорте доеду.
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