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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 548 из 548«1...546547548
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19748
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 20:53
#8206
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Натермомиксили котлеток из индейки..
Впервые в жизни пробую это..
Как вкусно..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19748
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 20:54
#8207
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Цитата:
Эл-починно:
Я всегда думал Салам достаточно

Это с воспитателями когда приходишь, здороваешься.
Обратно когда уходишь Сауболыныз..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19748
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 20:56
#8208
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Сегодня вплотную были тут у этого самого элитного дома Костаная..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19748
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 20:58
#8209
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Интересовала поликлиника, до 15го если приписаться..



Ближе как вроде, чем Уральская 14
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19748
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 21:01
#8210
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Зашли туда, она еще недостроена, запись в Жемчужине через дорогу.
Стоит ли, не знаю, кухарка думать будет..
Да и кругом сумасшедшая грязь, автомобили в этом микрорайончике, какие то полуметровые колеи..
Снег такой грязный кусками..
Не понравился мне этот элитный район, но стройка понятное дело, через лет 5 надо будет смотреть..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
878
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 21:02
#8211
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мы к 1 поликлинике приписаны по прописке
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19748
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 21:04
#8212
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Цитата:
saba:
мы к 1 поликлинике приписаны по прописке

Первая это областная рядом?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
878
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 21:17
#8213
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Там 2 слова Сау болыныз, буквально, будьте здоровы, Салеметсиз бе, ну можно перевести как здравствуйте , хотя в детстве у нас все говорили салематсиз ба, ну это наш такой диалект наверное, а вообще много разных приветствий и слов прощания. в зависимости от возраста , пола и т.д. Аксакала лучше приветствовать Ассаламагалейкум. Утром можно сказать Каирлы тан( доброе утро), вечером Каирлы кеш(добрый вечер), при прощании можно сказать кош болыныз, немного неправильно , но казахского шрифта у компьютера нет, такой же шалаказак как и я.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3376
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 21:20
#8214
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Цитата:
111: Не понравился мне этот элитный район


Хоть тут и живу, вернее квартира тут, живу то в основном в деревне, это так, на всякий случай и что бы как то и где то переночевать если по делам в городе: - люди тут нечистоплотные, быдловатые: - ещё не прониклись что ЭТО всё НАШЕ, ЕГО, МОЁ - и что это всё надо беречь и относится как к своему.
Подьезды грязнве, ОБОСРАННЫЕ, везде паутины, пыль, НЕУЮТ.
Может из-за того что денег у них дохрена.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19748
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 21:21
#8215
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Цитата:
ACROS:
Хоть тут и живу, вернее квартира тут, живу

А дом уже жилой оказывается?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19748
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 21:26
#8216
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Посмотрел крышу, черновая это 500 тысяч квадрат.
Чистовая вообще тогда наверно тысяч 700, если не больше.
Тогда как вклад вроде как 350 за метр..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
878
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 22:13
#8217
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Цитата:
111:
Первая это областная рядом?

Да, но наверное тоже будем переходить, я не всегда могу подвезти, а в 1 поликлинику, ни один автобус не ходит, а тут жена может сесть на тройку и к самой поликлинике подъехать
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1062
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 22:20
#8218
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Цитата:
saba:
а в 1 поликлинику, ни один автобус не ходит

Я правильно понял, что туда только на машине подъехать? Неожиданно. Но грустно. Я до любой клиники на общественном транспорте доеду.
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