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«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 45435
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 11:18
На странице Instagram Азамата КАРИМОВА 3 ноября появился пост с фотографией бывшего руководителя управления здравоохранения Костанайской области, а ныне вице-министра Вячеслава ДУДНИКА. На его фото был вопрос: «Почему вице-министр откровенно врет и не краснеет?»
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Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 04.11.22 - 19:13
Цитата:
А как же Китай?
ТаРо:
Афганистане люди более грамотные.
Афганистане люди более грамотные.
А как же Китай?
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 19:39
Цитата:
Цитата:
А что в Китае не так? То что у них один часовой пояс? Ну это же не недостаток. Так как там просто время начала работы урегулировано по поясам. Цитата - //И по какому времени тогда живут в Синьцзяне и Тибете? Тоже по пекинскому. Однако рабочий день начинается на два часа позже: офисы и госучреждения открываются в 10:00 или 10:30. Школы работают с 9:00. Обедают примерно в 13:30. Пробки после окончания рабочего дня образуются в 7 вечера по пекинскому времени. Ужинают в 20:00. Этот сдвиг в расписании позволяет нивелировать разницу с солнечным временем.//
А Костанае хотят просто в одно время с Астаной в Акимате сидеть.
abaika95: Расскажите кто-нибудь человеку про Китай
Цитата:
saba:
А как же Китай?
А как же Китай?
А что в Китае не так? То что у них один часовой пояс? Ну это же не недостаток. Так как там просто время начала работы урегулировано по поясам. Цитата - //И по какому времени тогда живут в Синьцзяне и Тибете? Тоже по пекинскому. Однако рабочий день начинается на два часа позже: офисы и госучреждения открываются в 10:00 или 10:30. Школы работают с 9:00. Обедают примерно в 13:30. Пробки после окончания рабочего дня образуются в 7 вечера по пекинскому времени. Ужинают в 20:00. Этот сдвиг в расписании позволяет нивелировать разницу с солнечным временем.//
А Костанае хотят просто в одно время с Астаной в Акимате сидеть.
T
(Пользователи)
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- 09.08.18
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- 207
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 04.11.22 - 20:33
Лично мне фиолетово, с астаной или еще с кем они хотят созваниваться в одно удобное им время. Есть природное богом данное время на сон и прочее. Дай волю дураку он и солнце отменить захочет. Тут уже давно всем всё ясно, тема изучена образованными людьми. поэтому делетантам тут делать не ... Раз это вредит здоровью, а детям еще более чем взрослым, значит необходимо вернуть всё на своё место и забыть. работать нужно господа власть имущие. Моё личное мнение что это ВРЕДИТЕЛЬСТВО! И никто меня в другом не убедит. Раз вредно, власть знает, но продолжает это использовать против народа, значит это не наша власть.
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 04.11.22 - 20:46
Цитата:
надоели все революции, дайте уж пожить спокойно,я ради интереса сейчас поспрашивал у своих, важно ли для них это время, все как один сказали, привыкли уже , не надо ничего менять
Tenkisch:
значит это не наша власть.
значит это не наша власть.
надоели все революции, дайте уж пожить спокойно,я ради интереса сейчас поспрашивал у своих, важно ли для них это время, все как один сказали, привыкли уже , не надо ничего менять
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 3376
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 04.11.22 - 20:53
Цитата://вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник//
Дудник - это креатура Шукеева, был одно время у нас такой аким-южанин.
По поводу того что якобы аким области решает: - тут всё зависит от политического веса акима- вес нашего Архимеда и Крымбека - это небо и земля.
Наш - среди коллег акимов и Центра - не очень ценится, я знаю что говорю. И вопрос перевода времени в регионе - полностью ЗАВИСИТ только и только от акима области.
Так что товарищ или госпожа Ведлер, если действительно хотите перевода - давите и давите на Архимеда. Центр тут НИЧЕГО не решит. Всё отдано на откуп Акимам.
Дудник - это креатура Шукеева, был одно время у нас такой аким-южанин.
По поводу того что якобы аким области решает: - тут всё зависит от политического веса акима- вес нашего Архимеда и Крымбека - это небо и земля.
Наш - среди коллег акимов и Центра - не очень ценится, я знаю что говорю. И вопрос перевода времени в регионе - полностью ЗАВИСИТ только и только от акима области.
Так что товарищ или госпожа Ведлер, если действительно хотите перевода - давите и давите на Архимеда. Центр тут НИЧЕГО не решит. Всё отдано на откуп Акимам.
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 04.11.22 - 20:56
Цитата:
Это так называемое время Урумчи, по которому живут только в Синьцзяне и Тибете, при этом Китай настолько большой, что по солнечному времени восток Синьцзяна и тибета, тоже должны жить по другому времени, большая часть Китая U+7, Пекинское время U+8, Синьцзян и Тибет живут так как вы сказали, средняя часть Китая отстают( или опережают) сейчас не хочется размышлять от времени на час, партия сказала надо, китайский народ ответил есть
Эл-починно:
И по какому времени тогда живут в Синьцзяне и Тибете?
И по какому времени тогда живут в Синьцзяне и Тибете?
Это так называемое время Урумчи, по которому живут только в Синьцзяне и Тибете, при этом Китай настолько большой, что по солнечному времени восток Синьцзяна и тибета, тоже должны жить по другому времени, большая часть Китая U+7, Пекинское время U+8, Синьцзян и Тибет живут так как вы сказали, средняя часть Китая отстают( или опережают) сейчас не хочется размышлять от времени на час, партия сказала надо, китайский народ ответил есть
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 04.11.22 - 21:30
Цитата:
И неплохой был аким
ACROS:
Шукеева, был одно время у нас такой аким-южанин.
Шукеева, был одно время у нас такой аким-южанин.
И неплохой был аким
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 21:39
Цитата:
Вы не прочли мой ответ. Тогда из Вики.
//Единое пекинское время оказалось неудобным для западных районов Китая из-за большого расхождения с местным солнечным временем. Например, полдень в Кашгаре наступает около 15:00 по пекинскому времени, и учитывать 3-часовой сдвиг в повседневной жизни значительной части местного тюркоязычного населения (уйгуры, киргизы и др.) было крайне неудобно. Таким образом, вопрос применения официального времени оказался тесно связанным с этническим расслоением в обществе и сопутствующими ему конфликтами. Китайцы (хань) применяют в повседневной жизни пекинское время, а уйгуры — время Урумчи[4]. Однако рабочий и учебный день для китайцев и уйгуров начинается одинаково, если считать по солнечному времени, хотя у одних часы в начале трудового дня показывают, например, 10:00 по пекинскому времени, а у других — 8:00 по времени Урумчи. Местное неофициальное время UTC+6 в Урумчи опережает местное среднее солнечное время на 10 минут (средний полдень в Урумчи — 12:10) и идентично местному времени в соседних Киргизии и Казахстане.//
Это к тому, что они просто прост в разных регионах часовых поясов, по разному времени живут.
saba:
сейчас не хочется размышлять от времени на час, партия сказала надо, китайский народ ответил есть
сейчас не хочется размышлять от времени на час, партия сказала надо, китайский народ ответил есть
Вы не прочли мой ответ. Тогда из Вики.
//Единое пекинское время оказалось неудобным для западных районов Китая из-за большого расхождения с местным солнечным временем. Например, полдень в Кашгаре наступает около 15:00 по пекинскому времени, и учитывать 3-часовой сдвиг в повседневной жизни значительной части местного тюркоязычного населения (уйгуры, киргизы и др.) было крайне неудобно. Таким образом, вопрос применения официального времени оказался тесно связанным с этническим расслоением в обществе и сопутствующими ему конфликтами. Китайцы (хань) применяют в повседневной жизни пекинское время, а уйгуры — время Урумчи[4]. Однако рабочий и учебный день для китайцев и уйгуров начинается одинаково, если считать по солнечному времени, хотя у одних часы в начале трудового дня показывают, например, 10:00 по пекинскому времени, а у других — 8:00 по времени Урумчи. Местное неофициальное время UTC+6 в Урумчи опережает местное среднее солнечное время на 10 минут (средний полдень в Урумчи — 12:10) и идентично местному времени в соседних Киргизии и Казахстане.//
Это к тому, что они просто прост в разных регионах часовых поясов, по разному времени живут.
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 22:06
да вот именно, что вы не прочли мой ответ, на 2 часа , сдвигается время именно в Синьцзяне и Тибете, середина географическая Китая, где есть время по солнцу и U6 И U7 то они живут по пекинскому времени, т.е по времени побережья, т.е мы не берём Кашгар, не берём Синьцзянь и не берём во внимание Тибет,берём условный Синин и условный Чэнду, где время отличается от Пекинского или Шанхайского но все учреждения работают по пекинскому времени.
А так, если по существу вопроса, для меня это не настолько важная тема, просто существует группа активистов, которым всегда что то не так, они есть везде и всегда, плюс к ним группа людей, которые всегда недовольные властью. в любых её проявлениях, тем более , когда власть, сама подставляется, как в ситуации с строительством домов для погорельцев в Ауеликоле, покусать её и очень больно не составляет труда
[Исправлено: saba, 04.11.2022 - 22:07]
А так, если по существу вопроса, для меня это не настолько важная тема, просто существует группа активистов, которым всегда что то не так, они есть везде и всегда, плюс к ним группа людей, которые всегда недовольные властью. в любых её проявлениях, тем более , когда власть, сама подставляется, как в ситуации с строительством домов для погорельцев в Ауеликоле, покусать её и очень больно не составляет труда
[Исправлено: saba, 04.11.2022 - 22:07]
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 22:12
Цитата:
C чего вы это взяли, что все учреждения работают по Пекинскому времени? Оно как бы верно, но есть но... Прочтите ещё раз. Цитата:
[Исправлено: Эл-починно, 04.11.2022 - 22:15]
saba:
где время отличается от Пекинского или Шанхайского но все учреждения работают по пекинскому времени.
где время отличается от Пекинского или Шанхайского но все учреждения работают по пекинскому времени.
C чего вы это взяли, что все учреждения работают по Пекинскому времени? Оно как бы верно, но есть но... Прочтите ещё раз. Цитата:
Эл-починно:
А что в Китае не так? То что у них один часовой пояс? Ну это же не недостаток. Так как там просто время начала работы урегулировано по поясам. Цитата - //И по какому времени тогда живут в Синьцзяне и Тибете? Тоже по пекинскому. Однако рабочий день начинается на два часа позже: офисы и госучреждения открываются в 10:00 или 10:30. Школы работают с 9:00. Обедают примерно в 13:30. Пробки после окончания рабочего дня образуются в 7 вечера по пекинскому времени. Ужинают в 20:00. Этот сдвиг в расписании позволяет нивелировать разницу с солнечным временем.// А Костанае хотят просто в одно время с Астаной в Акимате сидеть.
А что в Китае не так? То что у них один часовой пояс? Ну это же не недостаток. Так как там просто время начала работы урегулировано по поясам. Цитата - //И по какому времени тогда живут в Синьцзяне и Тибете? Тоже по пекинскому. Однако рабочий день начинается на два часа позже: офисы и госучреждения открываются в 10:00 или 10:30. Школы работают с 9:00. Обедают примерно в 13:30. Пробки после окончания рабочего дня образуются в 7 вечера по пекинскому времени. Ужинают в 20:00. Этот сдвиг в расписании позволяет нивелировать разницу с солнечным временем.// А Костанае хотят просто в одно время с Астаной в Акимате сидеть.
[Исправлено: Эл-починно, 04.11.2022 - 22:15]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25513
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 22:20
Цитата:
А Марик - ужинает в 4 часа ночи. Это по какому времени?...
Эл-починно:
Ужинают в 20:00. Этот сдвиг в расписании позволяет нивелировать разницу с солнечным временем.//
Ужинают в 20:00. Этот сдвиг в расписании позволяет нивелировать разницу с солнечным временем.//
А Марик - ужинает в 4 часа ночи. Это по какому времени?...
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 22:24
Цитата:
По фуншую наверное
drakon:
А Марик - ужинает в 4 часа ночи. Это по какому времени?...
А Марик - ужинает в 4 часа ночи. Это по какому времени?...
По фуншую наверное
-
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