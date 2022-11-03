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≡ Премьер поручил наказать ряд чиновников и освободить от должности главу комитета
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45435
Премьер поручил наказать ряд чиновников и освободить от должности главу комитета
Отправлено: 03.11.22 - 21:51
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До сих пор нет ожидаемого эффекта от работы региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования, деятельность которых было поручено переформатировать, и не проведена актуализация базы данных по овощехранилищам. Это касается в том числе и Костанайской области.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
925
Re: Премьер поручил наказать ряд чиновников и освободить от...
Отправлено: 03.11.22 - 21:51
#1
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Интересная конечно ситуация получается, премьер всерьёз (надеюсь) пытается навести порядок с ценами, а значит все госструктуры должны к этому стремиться, но что-то идёт не так... Министры гостролируя по стране жалуются на невыгодные поставки дешёвого сахара из России. Таможенные органы к примеру усердно выявляют предпринимателей, которые вдруг стали импортировать из-за бугра продукцию несколько дешевле, чем полгода назад - непорядок по их мнению, уклонение от налогов, необходимо доначисление. О том, что закупочная цена реально может быть снижена в силу различных факторов, даже не рассматривается (либо замучаешься доказывать). А потом ещё хотят снижения цен.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5588
Re: Премьер поручил наказать ряд чиновников и освободить от...
Отправлено: 04.11.22 - 09:58
#2
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Результат работы выпускников болашаковцев, когда сам учитель наставлял, все можем купить на нефтедоллары, нефиг голову забивать всякой ерундой. К тому же в эти заграничные учебные заведения отправляли не самых лучших, а детей чиновников, эти в большинстве своем не отличились ни умом, ни трудом.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3376
Re: Премьер поручил наказать ряд чиновников и освободить от...
Отправлено: 04.11.22 - 21:35
#3
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Цитата://"Нужно понять, кто основные поставщики,//

Б..дь, охота МАТЕРИТЬСЯ: ТРИДЦАТЬ лет вы что делали ????: -...не понимали КТО и КАК торгует; кто и как производит продукцию.....

Это правительство-правительство миллионеров, правительство бывшего президента - нужно РАЗОГНАТЬ, на их место назначить молодых выпускников-специалистов, пусть не всё знающих, но честных и хотящих работать. Будут ошибаться, многих снимут, некоторых посадят - но это будут люди Нового Казахстана; которые построят, действительно Новый Казахстан, без елбасизма и назарбаевщины.
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