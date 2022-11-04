Отправлено: - 21:20

111: Не понравился мне этот элитный район

Цитата:Хоть тут и живу, вернее квартира тут, живу то в основном в деревне, это так, на всякий случай и что бы как то и где то переночевать если по делам в городе: - люди тут нечистоплотные, быдловатые: - ещё не прониклись что ЭТО всё НАШЕ, ЕГО, МОЁ - и что это всё надо беречь и относится как к своему.Подьезды грязнве, ОБОСРАННЫЕ, везде паутины, пыль, НЕУЮТ.Может из-за того что денег у них дохрена.