Отправлено: - 19:39

abaika95: Расскажите кто-нибудь человеку про Китай

saba:

А как же Китай?

Цитата:Цитата:А что в Китае не так? То что у них один часовой пояс? Ну это же не недостаток. Так как там просто время начала работы урегулировано по поясам. Цитата - //И по какому времени тогда живут в Синьцзяне и Тибете? Тоже по пекинскому. Однако рабочий день начинается на два часа позже: офисы и госучреждения открываются в 10:00 или 10:30. Школы работают с 9:00. Обедают примерно в 13:30. Пробки после окончания рабочего дня образуются в 7 вечера по пекинскому времени. Ужинают в 20:00. Этот сдвиг в расписании позволяет нивелировать разницу с солнечным временем.//А Костанае хотят просто в одно время с Астаной в Акимате сидеть.