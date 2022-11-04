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≡ «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45435
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 11:18
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На странице Instagram Азамата КАРИМОВА 3 ноября появился пост с фотографией бывшего руководителя управления здравоохранения Костанайской области, а ныне вице-министра Вячеслава ДУДНИКА. На его фото был вопрос: «Почему вице-министр откровенно врет и не краснеет?»
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
871
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 04.11.22 - 19:13
#15
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Цитата:
ТаРо:
Афганистане люди более грамотные.

А как же Китай?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1057
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 19:39
#16
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Цитата:
abaika95: Расскажите кто-нибудь человеку про Китай

Цитата:
saba:
А как же Китай?

А что в Китае не так? То что у них один часовой пояс? Ну это же не недостаток. Так как там просто время начала работы урегулировано по поясам. Цитата - //И по какому времени тогда живут в Синьцзяне и Тибете? Тоже по пекинскому. Однако рабочий день начинается на два часа позже: офисы и госучреждения открываются в 10:00 или 10:30. Школы работают с 9:00. Обедают примерно в 13:30. Пробки после окончания рабочего дня образуются в 7 вечера по пекинскому времени. Ужинают в 20:00. Этот сдвиг в расписании позволяет нивелировать разницу с солнечным временем.// :lol:
А Костанае хотят просто в одно время с Астаной в Акимате сидеть. 8-)
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