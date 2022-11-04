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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 01:01
главное , шоб рога ***как принцеса и нищий..*** не появились
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 01:02
Цитата:
Ну вот. А как про то то что по ''одешке'' провожают?
111:
Теперь когда я иду по улице с ней, выглядим как принцеса и нищий..
Теперь когда я иду по улице с ней, выглядим как принцеса и нищий..
Ну вот. А как про то то что по ''одешке'' провожают?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 01:04
Цитата:
У нас к сожалению, еще так..
YESNO:
А как про то то что по ''одешке'' провожают
А как про то то что по ''одешке'' провожают
У нас к сожалению, еще так..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 01:10
--Ну как всегда - зашел поболтать , а Марик ----исчез???
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 01:11
Цитата:
Просто город небольшой,. Хотя думаю сейчас пофиг. Не до жиру...
111:
У нас к сожалению, еще так..
У нас к сожалению, еще так..
Просто город небольшой,. Хотя думаю сейчас пофиг. Не до жиру...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 01:24
Цитата:
Вот почему хочешь чтоб было как удобно тебе . Думаю что это не норм. Может забиваешь или ревнуешь ? Думал об этом? . Алмаз она? А то кухарка, кухарка... ЭтО не норм. Сам так хочешь, думаешь ?
111:
Еще и парку ей купил.. Теперь когда я иду по улице с ней, выглядим как принцеса и нищий..
Еще и парку ей купил.. Теперь когда я иду по улице с ней, выглядим как принцеса и нищий..
Вот почему хочешь чтоб было как удобно тебе . Думаю что это не норм. Может забиваешь или ревнуешь ? Думал об этом? . Алмаз она? А то кухарка, кухарка... ЭтО не норм. Сам так хочешь, думаешь ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 01:27
Цитата:
Сейчас пьем, обмываем, не могу что то думать и тем более ответить хорошо
YESNO:
Сам так хочешь, думаешь ?
Сам так хочешь, думаешь ?
Сейчас пьем, обмываем, не могу что то думать и тем более ответить хорошо
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 871
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 11:26
Цитата:
Моя дочь говорит Айфон, это мерседес для студентов, вернее говорила, когда была студенткой
111:
Я взял ей Айфон последней модели.. Самой последней..
Я взял ей Айфон последней модели.. Самой последней..
Моя дочь говорит Айфон, это мерседес для студентов, вернее говорила, когда была студенткой
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 871
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 11:30
Россиян и примкнувших к ним из разных городов и весей с праздником Днём единства народов России. Уже на РТР праздничный концерт подготовили с провокационным названием " песни русского мира". и ведь знают о неоднозначном отношении к этому термину и всё равно
[Исправлено: saba, 04.11.2022 - 11:33]
[Исправлено: saba, 04.11.2022 - 11:33]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 13:46
О как, для России Германия стала фашисткой..
Новая фашистская Германия собирается судить Юлию Прохорову, известную своими роликами в поддержку России и посещением митингов украинцев с флагом. 14 октября полицаи провели обыски в её доме, и девушка пропала из Сети. Через несколько дней чат-админ её ТГ-канала рассказал, что Юлии грозит 10 лет тюрьмы, и закрыл комментарии.
Новая фашистская Германия собирается судить Юлию Прохорову, известную своими роликами в поддержку России и посещением митингов украинцев с флагом. 14 октября полицаи провели обыски в её доме, и девушка пропала из Сети. Через несколько дней чат-админ её ТГ-канала рассказал, что Юлии грозит 10 лет тюрьмы, и закрыл комментарии.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 17:57
Массовый психоз какой то..
В России сине-желтые цвета теперь вне закона, даже герб поменяли, который был уже 240 лет..
[Исправлено: 111, 04.11.2022 - 17:58]
В России сине-желтые цвета теперь вне закона, даже герб поменяли, который был уже 240 лет..
[Исправлено: 111, 04.11.2022 - 17:58]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 18:01
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 18:14
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