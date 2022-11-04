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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 547 из 547«1...545546547
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6938
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 01:01
#8191
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главное , шоб рога ***как принцеса и нищий..*** не появились
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
924
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 01:02
#8192
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Цитата:
111:
Теперь когда я иду по улице с ней, выглядим как принцеса и нищий..

Ну вот. А как про то то что по ''одешке'' провожают?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19740
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 01:04
#8193
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Цитата:
YESNO:
А как про то то что по ''одешке'' провожают

У нас к сожалению, еще так..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6938
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 01:10
#8194
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--Ну как всегда - зашел поболтать , а Марик ----исчез???
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
924
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 01:11
#8195
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Цитата:
111:
У нас к сожалению, еще так..

Просто город небольшой,. Хотя думаю сейчас пофиг. Не до жиру...
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
924
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 01:24
#8196
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Цитата:
111:
Еще и парку ей купил.. Теперь когда я иду по улице с ней, выглядим как принцеса и нищий..

Вот почему хочешь чтоб было как удобно тебе . Думаю что это не норм. Может забиваешь или ревнуешь ? Думал об этом? . Алмаз она? А то кухарка, кухарка... ЭтО не норм. Сам так хочешь, думаешь ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19740
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 01:27
#8197
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Цитата:
YESNO:
Сам так хочешь, думаешь ?

Сейчас пьем, обмываем, не могу что то думать и тем более ответить хорошо
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
871
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 11:26
#8198
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Цитата:
111:
Я взял ей Айфон последней модели.. Самой последней..

Моя дочь говорит Айфон, это мерседес для студентов, вернее говорила, когда была студенткой
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
871
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 11:30
#8199
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Россиян и примкнувших к ним из разных городов и весей с праздником Днём единства народов России. Уже на РТР праздничный концерт подготовили с провокационным названием " песни русского мира". и ведь знают о неоднозначном отношении к этому термину и всё равно

[Исправлено: saba, 04.11.2022 - 11:33]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19740
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 13:46
#8200
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О как, для России Германия стала фашисткой..

Новая фашистская Германия собирается судить Юлию Прохорову, известную своими роликами в поддержку России и посещением митингов украинцев с флагом. 14 октября полицаи провели обыски в её доме, и девушка пропала из Сети. Через несколько дней чат-админ её ТГ-канала рассказал, что Юлии грозит 10 лет тюрьмы, и закрыл комментарии.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19740
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 17:57
#8201
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Массовый психоз какой то..
В России сине-желтые цвета теперь вне закона, даже герб поменяли, который был уже 240 лет..



[Исправлено: 111, 04.11.2022 - 17:58]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19740
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 18:01
#8202
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Лесница в Костроме в поликлинике, говорящая за себя, что она поддерживает нацистов..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19740
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 18:14
#8203
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Галка..

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