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≡ У вас есть туалет? Нет, мы справляем нужду в окно
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45435
У вас есть туалет? Нет, мы справляем нужду в окно
Отправлено: 03.11.22 - 19:18
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Небольшие осадки затопили стройку века длившуюся месяц. Как выяснилось, проектом не было предусмотрено устройство септиков. А временные септики были выполнены за счет подрядчиков - сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик ТАНЖАРИКОВ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
868
Re: У вас есть туалет? Нет, мы справляем нужду в окно
Отправлено: 03.11.22 - 19:18
#1
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Я так и не понял, есть там централизованная канализация или нет, если нет то конечно автор прав, если есть, то остальная проблема не такого вселенского масштаба, чтобы трубить в трубы и раздувать щёки. Автор если вы всерьёз занимаетесь этой темой, поясните нам, есть там канализация или раковины с унитазом для виду поставили?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5588
Re: У вас есть туалет? Нет, мы справляем нужду в окно
Отправлено: 03.11.22 - 19:56
#2
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Людям вручили ключи, те на радостях принимают душ, смывают в унитаз каждым заходом, моют посуду, подключают стиральную машинку, посудомойку, а утром перед домом озеро из какашек. Как это все пережить, что дальше делать, кто виноват???????
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4286
У вас есть туалет? Нет, мы справляем нужду в окно
Отправлено: 04.11.22 - 01:53
#3
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Цитата:
saba:
Я так и не понял, есть там централизованная канализация или нет

У Каждого дома сделан септик для сбора сточных вод. Другое дело, почему они полные?
Либо маленькой емкости, либо устроены негерметично.
Ведь набрать септик нормальной емкости семье пусть из 4-5 человек нужна хотя бы неделя...
А знаю пример, когда здоровенный септик вкопали в землю, но труба в него входила где-то на середине высоты септика. Т.е. сократили емкость септика и глубина заложения стала меньше положенной. 8-)

[Исправлено: bgb, 04.11.2022 - 01:53]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3373
Re: У вас есть туалет? Нет, мы справляем нужду в окно
Отправлено: 04.11.22 - 08:57
#4
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Цитата:
saba:
Я так и не понял


Ни в одной деревне области нет ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ канализации- есть септики под каждый дои индивидуально.
Действительно- за пару дней септики за счёт смыва и слива не должны так быстро наполниться- или грунтовые воды поднялись или эти осадки протекли в септики за счёт того что дома расположены в низине и стёк воды со всей округе устремился именно к этим домам.
Это не такая уж и большая проблема: - несколько Камазов земли и строительного мусора решат эту проблему - поднять уровень и всё наладиться, как я заметил по видео - фундаменты у домов высокие.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
868
Re: У вас есть туалет? Нет, мы справляем нужду в окно
Отправлено: 04.11.22 - 11:07
#5
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Цитата:
ACROS:
Ни в одной деревне области нет ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ канализации-

Новый микрорайон ав райцентре. построенный по личному указанию президента, вы уверены? Может кто нибудь например Каталевич прояснит этот вопрос, если бы там должны были быть септики, они должны были бы, нет обязаны были бы быть запроектированы, предусмотрены, а так получается это добрая воля подрядчиков. которые исправили недочёт проектной организации?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
868
Re: У вас есть туалет? Нет, мы справляем нужду в окно
Отправлено: 04.11.22 - 11:13
#6
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Ну да , сам погуглил, действительно, только сейчас, после подтопления ведется разработка ПСД, на индивидуальную канализацию. Буду цитировать сам себя, как любят это делать на форуме, нет профессионалов среди чиновников, зачем ставить унитаз с раковинами если сливать некуда?, полностью признаю своё поражение, я думал, что до такого маразма не способен дойти никто, а вот на тебе ж
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
868
Re: У вас есть туалет? Нет, мы справляем нужду в окно
Отправлено: 04.11.22 - 11:18
#7
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остаётся только порадоваться за смышлёных подрядчиков. которые хоть как то попытались решить эту проблему. Интересно что думали организаторы строительства, что отходы человеческой жизнедеятельности сами испарятся из унитаза и зачем , тогда тратились на раковины и унитазы
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
868
Re: У вас есть туалет? Нет, мы справляем нужду в окно
Отправлено: 04.11.22 - 11:20
#8
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И как тут не вспомнить незабвенного Черномырдина:" Хотели как лучше. а получилось . как всегда". Власть в очередной раз сама себя высекла
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3525
У вас есть туалет? Нет, мы справляем нужду в окно
Отправлено: 04.11.22 - 11:26
#9
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Цитата:
saba:
Буду цитировать сам себя, как любят это делать на форуме, нет профессионалов среди чиновников, зачем ставить унитаз с раковинами если сливать некуда?


Цитата:
saba:
Интересно что думали организаторы строительства, что отходы человеческой жизнедеятельности сами испарятся из унитаза и зачем , тогда тратились на раковины и унитазы


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3525
Re: У вас есть туалет? Нет, мы справляем нужду в окно
Отправлено: 04.11.22 - 11:43
#10
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Цитата:
saba:
И как тут не вспомнить незабвенного Черномырдина:" Хотели как лучше. а получилось . как всегда". Власть в очередной раз сама себя высекла


Следовало инициировать проверку по сообщениям активистов, жителей этих домов и разобраться во всём, начиная с нуля.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3373
У вас есть туалет? Нет, мы справляем нужду в окно
Отправлено: 04.11.22 - 17:05
#11
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Цитата:
Kairat stayer:
инициировать проверку по сообщениям


Смысл этой проверки: - им и так дали выше крыши. Если руки растут оттуда откуда надо и мозги есть: - пару месяцев или полгода- и всё наладиться. Им что теперь: - всю жизнь сопли вытирать ??
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