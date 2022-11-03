Небольшие осадки затопили стройку века длившуюся месяц. Как выяснилось, проектом не было предусмотрено устройство септиков. А временные септики были выполнены за счет подрядчиков - сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик ТАНЖАРИКОВ. Читать новость
Я так и не понял, есть там централизованная канализация или нет, если нет то конечно автор прав, если есть, то остальная проблема не такого вселенского масштаба, чтобы трубить в трубы и раздувать щёки. Автор если вы всерьёз занимаетесь этой темой, поясните нам, есть там канализация или раковины с унитазом для виду поставили?
Людям вручили ключи, те на радостях принимают душ, смывают в унитаз каждым заходом, моют посуду, подключают стиральную машинку, посудомойку, а утром перед домом озеро из какашек. Как это все пережить, что дальше делать, кто виноват???????
saba: Я так и не понял, есть там централизованная канализация или нет
У Каждого дома сделан септик для сбора сточных вод. Другое дело, почему они полные? Либо маленькой емкости, либо устроены негерметично. Ведь набрать септик нормальной емкости семье пусть из 4-5 человек нужна хотя бы неделя... А знаю пример, когда здоровенный септик вкопали в землю, но труба в него входила где-то на середине высоты септика. Т.е. сократили емкость септика и глубина заложения стала меньше положенной.
Ни в одной деревне области нет ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ канализации- есть септики под каждый дои индивидуально. Действительно- за пару дней септики за счёт смыва и слива не должны так быстро наполниться- или грунтовые воды поднялись или эти осадки протекли в септики за счёт того что дома расположены в низине и стёк воды со всей округе устремился именно к этим домам. Это не такая уж и большая проблема: - несколько Камазов земли и строительного мусора решат эту проблему - поднять уровень и всё наладиться, как я заметил по видео - фундаменты у домов высокие.
ACROS: Ни в одной деревне области нет ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ канализации-
Новый микрорайон ав райцентре. построенный по личному указанию президента, вы уверены? Может кто нибудь например Каталевич прояснит этот вопрос, если бы там должны были быть септики, они должны были бы, нет обязаны были бы быть запроектированы, предусмотрены, а так получается это добрая воля подрядчиков. которые исправили недочёт проектной организации?
Ну да , сам погуглил, действительно, только сейчас, после подтопления ведется разработка ПСД, на индивидуальную канализацию. Буду цитировать сам себя, как любят это делать на форуме, нет профессионалов среди чиновников, зачем ставить унитаз с раковинами если сливать некуда?, полностью признаю своё поражение, я думал, что до такого маразма не способен дойти никто, а вот на тебе ж
остаётся только порадоваться за смышлёных подрядчиков. которые хоть как то попытались решить эту проблему. Интересно что думали организаторы строительства, что отходы человеческой жизнедеятельности сами испарятся из унитаза и зачем , тогда тратились на раковины и унитазы
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