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≡ Спасенного от собаки лебедя выпустили на волю в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45435
Спасенного от собаки лебедя выпустили на волю в Костанае
Отправлено: 04.11.22 - 13:34
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Жители Костаная спасли от собаки лебедя-шипуна. Спустя несколько дней птицу отпустили в естественную среду обитания. Ситуацию прокомментировали в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25512
Re: Спасенного от собаки лебедя выпустили на волю в Костанае
Отправлено: 04.11.22 - 13:34
#1
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И куда, он - полетел?
Один... 8-) :-o
Профайл
Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
562
Re: Спасенного от собаки лебедя выпустили на волю в Костанае
Отправлено: 04.11.22 - 15:00
#2
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Цитата:
ветеринарный врач из ОО «Костанай Зоо Пульс» Источник:


При всей моей лояльности к ветврачам, но больных, раненых и просто ослабленных птиц следует везти к ветеринару, узко специализирующемуся на птицах. А такой есть только в "Догме".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19737
Re: Спасенного от собаки лебедя выпустили на волю в Костанае
Отправлено: 04.11.22 - 16:11
#3
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Ну вот, бедная собака осталась голодной и теперь где нибудь помрет..
И никакие волонтеры о ней не думают..
Хотя казалось бы, возьмите, выкормите ее, устройте..
Молчат..
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