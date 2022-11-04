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«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45435
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 11:18
На странице Instagram Азамата КАРИМОВА 3 ноября появился пост с фотографией бывшего руководителя управления здравоохранения Костанайской области, а ныне вице-министра Вячеслава ДУДНИКА. На его фото был вопрос: «Почему вице-министр откровенно врет и не краснеет?»
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Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 04.11.22 - 11:18
Если аким области "за", то почему он до сих пор не последовал примеру акима Кызылординской области и не предпринял никаких шагов к решению этого вопроса?
Думаю, что "за" он просто на словах. Чтобы отстали. А на деле будет по-прежнему сопротивляться возвращению нашей области в свой часовой пояс.
Думаю, что "за" он просто на словах. Чтобы отстали. А на деле будет по-прежнему сопротивляться возвращению нашей области в свой часовой пояс.
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 04.11.22 - 11:41
Перевод времени доставит дополнительные хлопоты простым гражданам, везде в билетах, расписаниях и графиках укажут астанинское время и мысленно надо будет переводить в местное, зачем?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 868
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 04.11.22 - 12:49
Цитата:
Я честно говоря не пойму. это какой то политический вопрос? Или просто,буря в стакане воды, я на своём здоровье этого никак не ощущаю. Когда был поздний Советский Союз и начали поздравлять с Новым Годом из Алма Аты, я ощущал неудобство раз в году, когда весь Союз поздравляли в 2 часа ночи, весь Казахстан в 11 вечера, а нас не поздравлял никто. Биологические часы в человеке имеют свойство перестраиваться, а человек он вообще хуже таракана, говорят тараканы из городов из за излучения сотовых телефонов ушли, а мы с телефоном под подушкой спим. Да и мне лично, все эти перемены настолько надоели, что после отмены летнего времени я вздохнул свободно. а дети тяжело будут вставать утром всегда, хоть на 3 часа сдвинь время
Skeptic:
по-прежнему сопротивляться возвращению нашей области в свой часовой пояс.
по-прежнему сопротивляться возвращению нашей области в свой часовой пояс.
Я честно говоря не пойму. это какой то политический вопрос? Или просто,буря в стакане воды, я на своём здоровье этого никак не ощущаю. Когда был поздний Советский Союз и начали поздравлять с Новым Годом из Алма Аты, я ощущал неудобство раз в году, когда весь Союз поздравляли в 2 часа ночи, весь Казахстан в 11 вечера, а нас не поздравлял никто. Биологические часы в человеке имеют свойство перестраиваться, а человек он вообще хуже таракана, говорят тараканы из городов из за излучения сотовых телефонов ушли, а мы с телефоном под подушкой спим. Да и мне лично, все эти перемены настолько надоели, что после отмены летнего времени я вздохнул свободно. а дети тяжело будут вставать утром всегда, хоть на 3 часа сдвинь время
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 868
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 04.11.22 - 12:51
Хотя в поездах и общагах вывелся уже новый вид тараканов, которые не боятся уже ничего
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13171
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 04.11.22 - 13:23
Народная примета
Если на нг начали публиковать темы про перевод времени значит точно осень наступила и кто-то просто не высыпаеться
Цитата:
Какие ваши доказательства?
Цитата:
Письма и встречи вот наши доказательства!!
А ну и ещё отчёты каких то частных шарашек
Цитата:
А все мы знаем
Что человек прошедший курс по хренобиологии в сто раз серьёзней серьезности человека который просто никому не нужный врач Минздрава
Цитата:
Это публичная сублимация комплексов двух стариков и одного молодого бездельника которые решили что смысл их жизни испортить жизнь другим заставив власти перевести время в области
Цитата:
Может потомучто ни наш аким ни Кызылординский такие вопросы не решают? А все упирается в центр котрый наплевал на Сельскую кызылорду и при этом не хочет чтобы в Костанае было одно время с приграничной челябинской областью?
А если брать во внимание что у столицы тут большие планы по строительству,майнинговым фермам, промышленности то им совсем не выгодно чтобы у нас с ними была разница во времени
Если на нг начали публиковать темы про перевод времени значит точно осень наступила и кто-то просто не высыпаеться
Цитата:
Мы проанализировали исследования в мире и не нашли доказательств, -
Какие ваши доказательства?
Цитата:
Этот ответ возмутил костанайских активистов, которые уже несколько лет борются за перевод области в свой часовой пояс. Они регулярно пишут письма и ходят на встречи
Письма и встречи вот наши доказательства!!
А ну и ещё отчёты каких то частных шарашек
Цитата:
По словам Ведлер, Болат Нурхожаев получил сертификат о том, что он прошел курс по хронобиологии и даже может давать консультации. И он понимает всю серьезность этого вопроса в отличие от Вячеслава Дудника.
А все мы знаем
Что человек прошедший курс по хренобиологии в сто раз серьёзней серьезности человека который просто никому не нужный врач Минздрава
Цитата:
saba:
Я честно говоря не пойму. это какой то политический вопрос? Или просто,буря в стакане воды, я на своём здоровье этого никак не ощущаю
Я честно говоря не пойму. это какой то политический вопрос? Или просто,буря в стакане воды, я на своём здоровье этого никак не ощущаю
Это публичная сублимация комплексов двух стариков и одного молодого бездельника которые решили что смысл их жизни испортить жизнь другим заставив власти перевести время в области
Цитата:
Skeptic:
Если аким области "за", то почему он до сих пор не последовал примеру акима Кызылординской области и не предпринял никаких шагов к решению этого вопроса?
Если аким области "за", то почему он до сих пор не последовал примеру акима Кызылординской области и не предпринял никаких шагов к решению этого вопроса?
Может потомучто ни наш аким ни Кызылординский такие вопросы не решают? А все упирается в центр котрый наплевал на Сельскую кызылорду и при этом не хочет чтобы в Костанае было одно время с приграничной челябинской областью?
А если брать во внимание что у столицы тут большие планы по строительству,майнинговым фермам, промышленности то им совсем не выгодно чтобы у нас с ними была разница во времени
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 13:33
Для особо непонятливых на сайте прямо здесь справа вверху есть баннер "Почему активисты хотят вернуть природное время?"
Там всё расписано.
Там всё расписано.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 490
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 13:35
Упорству г-жи Ведлер можно позавидовать))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2925
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 13:39
Цитата:
Я бы слова "в поездах и общагах" заменил на слова "на форумах".
saba:
Хотя в поездах и общагах вывелся уже новый вид тараканов, которые не боятся уже ничего
Хотя в поездах и общагах вывелся уже новый вид тараканов, которые не боятся уже ничего
Я бы слова "в поездах и общагах" заменил на слова "на форумах".
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.01.22
- Сообщений:
- 5
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 13:45
О, как Абайка возбудился. На цитаты разобрал Нравится ему эта тема.
А проблема в том,что будь то постройка поселка близ захоронения сибирской язвы или жилье аманкарагайским погорельцам,которое теперь утопает в воде или вопрос часового пояса - не вашего ума это дело,дурачье!В смысле народ.
Грязь,вы,на штанах Архимеда.И пусть дети ваши страдают,а родители умирают,слушать вас никто никогда не будет.
Но то,что люди стали вещи называть своими именами и уличать их во лжи,уже это значит,что сознание людей меняется.И в этом наша сила.Часовому поясу быть,несомненно!
А проблема в том,что будь то постройка поселка близ захоронения сибирской язвы или жилье аманкарагайским погорельцам,которое теперь утопает в воде или вопрос часового пояса - не вашего ума это дело,дурачье!В смысле народ.
Грязь,вы,на штанах Архимеда.И пусть дети ваши страдают,а родители умирают,слушать вас никто никогда не будет.
Но то,что люди стали вещи называть своими именами и уличать их во лжи,уже это значит,что сознание людей меняется.И в этом наша сила.Часовому поясу быть,несомненно!
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 938
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 04.11.22 - 13:59
"Это публичная сублимация комплексов двух стариков и одного молодого..."
Абайка новое слово выучил-сублимация. Теперь в каждом комментарии
Абайка новое слово выучил-сублимация. Теперь в каждом комментарии
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13171
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 04.11.22 - 14:22
Цитата:
Фуух ну наконец-то кто-то заметил
А то я думал меня не читают а тут глядите ка за каждым моим коментом следят,каждое слово высчитывают
Радостно
Дантист:
Абайка новое слово выучил-сублимация. Теперь в каждом комментарии
Абайка новое слово выучил-сублимация. Теперь в каждом комментарии
Фуух ну наконец-то кто-то заметил
А то я думал меня не читают а тут глядите ка за каждым моим коментом следят,каждое слово высчитывают
Радостно
Re: «Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской...
Отправлено: 04.11.22 - 15:02
Что ни день, то где-нибудь да лезут новые слова, вчера например была новость как доблестные полисмены поймали дрочеров. Я то без очков толком и не разглядел, еле как внимательно прочитал,те оказались дроперами, ну это жулики что по телефону людей на кредиты разводят.
Т
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.06.16
- Сообщений:
- 61
«Врет и не краснеет?» - Активисты по переводу Костанайской области в свой часовой пояс обвиняют вице-министра здравоохранения РК во лжи
Отправлено: 04.11.22 - 16:01
А может всё намного проще. Отправить этих чиновников на переаттестацию. Как, человек с высшим образованием не знает элементарную географию, что такое "широта" и "долгота"? Видно в Афганистане люди более грамотные.Кабул находится практически на одной географической долготе с Костанаем. Там время -1,5 часа от нашего, то есть люди живут по природному времени и не морочат голову. У нас привыкли создавать себе проблемы на ровном месте. Не позорьтесь перед детьми, которые в школе географию учат.
[Исправлено: ТаРо, 04.11.2022 - 16:02]
[Исправлено: ТаРо, 04.11.2022 - 16:02]
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