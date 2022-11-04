Отправлено: - 13:23

Мы проанализировали исследования в мире и не нашли доказательств, -

Этот ответ возмутил костанайских активистов, которые уже несколько лет борются за перевод области в свой часовой пояс. Они регулярно пишут письма и ходят на встречи

По словам Ведлер, Болат Нурхожаев получил сертификат о том, что он прошел курс по хронобиологии и даже может давать консультации. И он понимает всю серьезность этого вопроса в отличие от Вячеслава Дудника.

saba:

Я честно говоря не пойму. это какой то политический вопрос? Или просто,буря в стакане воды, я на своём здоровье этого никак не ощущаю

Skeptic:

Если аким области "за", то почему он до сих пор не последовал примеру акима Кызылординской области и не предпринял никаких шагов к решению этого вопроса?

Народная приметаЕсли на нг начали публиковать темы про перевод времени значит точно осень наступила и кто-то просто не высыпаетьсяЦитата:Какие ваши доказательства?Цитата:Письма и встречи вот наши доказательства!!А ну и ещё отчёты каких то частных шарашекЦитата:А все мы знаемЧто человек прошедший курс по хренобиологии в сто раз серьёзней серьезности человека который просто никому не нужный врач МинздраваЦитата:Это публичная сублимация комплексов двух стариков и одного молодого бездельника которые решили что смысл их жизни испортить жизнь другим заставив власти перевести время в областиЦитата:Может потомучто ни наш аким ни Кызылординский такие вопросы не решают? А все упирается в центр котрый наплевал на Сельскую кызылорду и при этом не хочет чтобы в Костанае было одно время с приграничной челябинской областью?А если брать во внимание что у столицы тут большие планы по строительству,майнинговым фермам, промышленности то им совсем не выгодно чтобы у нас с ними была разница во времени