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Спасенного от собаки лебедя выпустили на волю в Костанае
Спасенного от собаки лебедя выпустили на волю в Костанае
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