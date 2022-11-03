Re: Премьер поручил наказать ряд чиновников и освободить от...

Отправлено: - 21:51

Интересная конечно ситуация получается, премьер всерьёз (надеюсь) пытается навести порядок с ценами, а значит все госструктуры должны к этому стремиться, но что-то идёт не так... Министры гостролируя по стране жалуются на невыгодные поставки дешёвого сахара из России. Таможенные органы к примеру усердно выявляют предпринимателей, которые вдруг стали импортировать из-за бугра продукцию несколько дешевле, чем полгода назад - непорядок по их мнению, уклонение от налогов, необходимо доначисление. О том, что закупочная цена реально может быть снижена в силу различных факторов, даже не рассматривается (либо замучаешься доказывать). А потом ещё хотят снижения цен.