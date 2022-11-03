Re: Дорога по трясине в процветающий Казахстан

Отправлено: - 13:53

Частенько там бываю..

Красиво.

Но вот ни автобусы не ходят, и если малейший дождик покапает, грейдеру хана.

А тут несчастные вроде по полевой едут..

Там дорогу же, грейдер, из за карьера туда сюда перестраивают, и так быстро..

Пока карьер копать будет, никакой дороги не будет и в помине, даже полевой, она же тоже идет с другой стороны карьера..