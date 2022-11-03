Отправлено: - 01:53

saba:

Я так и не понял, есть там централизованная канализация или нет

[Исправлено: bgb, 04.11.2022 - 01:53]

Цитата:У Каждого дома сделан септик для сбора сточных вод. Другое дело, почему они полные?Либо маленькой емкости, либо устроены негерметично.Ведь набрать септик нормальной емкости семье пусть из 4-5 человек нужна хотя бы неделя...А знаю пример, когда здоровенный септик вкопали в землю, но труба в него входила где-то на середине высоты септика. Т.е. сократили емкость септика и глубина заложения стала меньше положенной.