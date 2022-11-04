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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:12
Цитата:
Это мы, шалаказаки..
Кыпшаки в большинстве..
YESNO:
Казахи вот скажите орыс жуз есть такой у
Казахи вот скажите орыс жуз есть такой у
Это мы, шалаказаки..
Кыпшаки в большинстве..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25511
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:24
Цитата:
И что? Празднуете...
111:
Моя кухарка, я, празднуем!
Моя кухарка, я, празднуем!
И что? Празднуете...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:27
Цитата:
Вот ``щиит``вижу что глубоко не в теме....
[Исправлено: YESNO, 04.11.2022 - 00:29]
[Исправлено: YESNO, 04.11.2022 - 00:30]
[Исправлено: YESNO, 04.11.2022 - 00:30]
Эл-починно:
Вижу цель, не вижу ориентир. двоичные-десятичные
Вижу цель, не вижу ориентир. двоичные-десятичные
Вот ``щиит``вижу что глубоко не в теме....
[Исправлено: YESNO, 04.11.2022 - 00:29]
[Исправлено: YESNO, 04.11.2022 - 00:30]
[Исправлено: YESNO, 04.11.2022 - 00:30]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:33
Цитата:
Я взял ей Айфон последней модели..
Самой последней..
drakon:
И что? Празднуете..
И что? Празднуете..
Я взял ей Айфон последней модели..
Самой последней..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:35
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:40
Цитата:
Добытчик. Ай молодец. На него такие видео можно снимать. Проверено.
111:
Я взял ей Айфон последней модели.. Самой последней..
Я взял ей Айфон последней модели.. Самой последней..
Добытчик. Ай молодец. На него такие видео можно снимать. Проверено.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:42
Цитата:
Ну так и запишем, этого исключить из списка. Цитата:
Как знал, как знал! А себе что?
YESNO:
вижу что глубоко не в теме....
вижу что глубоко не в теме....
Ну так и запишем, этого исключить из списка. Цитата:
111:
Я взял ей Айфон последней модели..
Я взял ей Айфон последней модели..
Как знал, как знал! А себе что?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:45
Цитата:
Я на курсы записался по изучению каз языка. За зиму думаю что то отложиться. Хочу общаться напрямую в южных регионах.
111:
Это мы, шалаказаки.. Кыпшаки в большинстве
Это мы, шалаказаки.. Кыпшаки в большинстве
Я на курсы записался по изучению каз языка. За зиму думаю что то отложиться. Хочу общаться напрямую в южных регионах.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:46
Цитата:
Ну для видео есть и дешевле варианты Xiaomi 11 и 12 Pro например или Google Pixel 6-7 также Pro.
ПС - был Xiaomi 11 Ultra, там камера получше, чем на предпоследней моделе айфона, на работе сравнивали. Не знаю насколько новый айфик лучше будет, то что дороже, это явно.
[Исправлено: Эл-починно, 04.11.2022 - 00:50]
YESNO:
На него такие видео можно снимать.
На него такие видео можно снимать.
Ну для видео есть и дешевле варианты Xiaomi 11 и 12 Pro например или Google Pixel 6-7 также Pro.
ПС - был Xiaomi 11 Ultra, там камера получше, чем на предпоследней моделе айфона, на работе сравнивали. Не знаю насколько новый айфик лучше будет, то что дороже, это явно.
[Исправлено: Эл-починно, 04.11.2022 - 00:50]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:48
Цитата:
Спасибо..
YESNO:
Добытчик. Ай молодец. На него такие видео можно снимать. Проверено.
Добытчик. Ай молодец. На него такие видео можно снимать. Проверено.
Спасибо..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:49
Цитата:
Мне зачем?
Я до сих пор в старых трусах бегаю..
Но жена, это все..
Эл-починно:
себе что?
себе что?
Мне зачем?
Я до сих пор в старых трусах бегаю..
Но жена, это все..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:50
Цитата:
Мы отдали сына в садик, и учимся у него..
Моя жена наконец то узнала, что такое Салематсызбе..
YESNO:
Я на курсы записался по изучению каз языка.
Я на курсы записался по изучению каз языка.
Мы отдали сына в садик, и учимся у него..
Моя жена наконец то узнала, что такое Салематсызбе..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:52
Цитата:
Сравнивали. Брали даже в прокате аппаратуру на всякий случай. В итоге снимали на айфон сходняк корпоративный и секту картинок nft
Эл-починно:
Ну для видео есть и дешевле варианты Xiaomi 11 и 12 Pro например или Google Pixel 6-7 также Pro.
Ну для видео есть и дешевле варианты Xiaomi 11 и 12 Pro например или Google Pixel 6-7 также Pro.
Сравнивали. Брали даже в прокате аппаратуру на всякий случай. В итоге снимали на айфон сходняк корпоративный и секту картинок nft
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:52
Цитата:
Да у ее подружбаек тут одни айфоны..
Сам ей не раз говорил, но смотрю, хочет выглядеть не хуже их..
У меня самого сяоми 9 про..
Эл-починно:
там камера получше, чем на предпоследней моделе айфона, на работе
там камера получше, чем на предпоследней моделе айфона, на работе
Да у ее подружбаек тут одни айфоны..
Сам ей не раз говорил, но смотрю, хочет выглядеть не хуже их..
У меня самого сяоми 9 про..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:58
Еще и парку ей купил..
Теперь когда я иду по улице с ней, выглядим как принцеса и нищий..
Теперь когда я иду по улице с ней, выглядим как принцеса и нищий..
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