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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 546 из 547«1...544545546547»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19735
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:12
#8176
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Цитата:
YESNO:
Казахи вот скажите орыс жуз есть такой у

Это мы, шалаказаки..
Кыпшаки в большинстве..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25511
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:24
#8177
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Цитата:
111:
Моя кухарка, я, празднуем!

И что? Празднуете... :lol: :oops:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
924
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:27
#8178
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Цитата:
Эл-починно:
Вижу цель, не вижу ориентир. двоичные-десятичные

Вот ``щиит``вижу что глубоко не в теме....

[Исправлено: YESNO, 04.11.2022 - 00:29]

[Исправлено: YESNO, 04.11.2022 - 00:30]

[Исправлено: YESNO, 04.11.2022 - 00:30]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19735
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:33
#8179
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Цитата:
drakon:
И что? Празднуете..

Я взял ей Айфон последней модели..
Самой последней..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19735
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:35
#8180
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Справляем..


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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
924
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:40
#8181
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Цитата:
111:
Я взял ей Айфон последней модели.. Самой последней..

Добытчик. Ай молодец. На него такие видео можно снимать. Проверено.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1056
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:42
#8182
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Цитата:
YESNO:
вижу что глубоко не в теме....

Ну так и запишем, этого исключить из списка. :lol: Цитата:
111:
Я взял ей Айфон последней модели..

Как знал, как знал! :lol: А себе что?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
924
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:45
#8183
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Цитата:
111:
Это мы, шалаказаки.. Кыпшаки в большинстве

Я на курсы записался по изучению каз языка. За зиму думаю что то отложиться. Хочу общаться напрямую в южных регионах.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1056
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:46
#8184
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Цитата:
YESNO:
На него такие видео можно снимать.

Ну для видео есть и дешевле варианты Xiaomi 11 и 12 Pro например или Google Pixel 6-7 также Pro. ;-)
ПС - был Xiaomi 11 Ultra, там камера получше, чем на предпоследней моделе айфона, на работе сравнивали. Не знаю насколько новый айфик лучше будет, то что дороже, это явно.

[Исправлено: Эл-починно, 04.11.2022 - 00:50]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19735
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:48
#8185
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Цитата:
YESNO:
Добытчик. Ай молодец. На него такие видео можно снимать. Проверено.

Спасибо..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19735
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:49
#8186
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Цитата:
Эл-починно:
себе что?

Мне зачем?
Я до сих пор в старых трусах бегаю..
Но жена, это все..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19735
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:50
#8187
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Цитата:
YESNO:
Я на курсы записался по изучению каз языка.

Мы отдали сына в садик, и учимся у него..
Моя жена наконец то узнала, что такое Салематсызбе..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
924
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:52
#8188
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Цитата:
Эл-починно:
Ну для видео есть и дешевле варианты Xiaomi 11 и 12 Pro например или Google Pixel 6-7 также Pro.

Сравнивали. Брали даже в прокате аппаратуру на всякий случай. В итоге снимали на айфон сходняк корпоративный и секту картинок nft
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19735
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:52
#8189
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Цитата:
Эл-починно:
там камера получше, чем на предпоследней моделе айфона, на работе

Да у ее подружбаек тут одни айфоны..
Сам ей не раз говорил, но смотрю, хочет выглядеть не хуже их..
У меня самого сяоми 9 про..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19735
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.11.22 - 00:58
#8190
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Еще и парку ей купил..
Теперь когда я иду по улице с ней, выглядим как принцеса и нищий..
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