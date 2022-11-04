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Ну для видео есть и дешевле варианты Xiaomi 11 и 12 Pro например или Google Pixel 6-7 также Pro.

Цитата:Сравнивали. Брали даже в прокате аппаратуру на всякий случай. В итоге снимали на айфон сходняк корпоративный и секту картинок nft