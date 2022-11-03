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≡ Всё, лифтов не будет, электричество кончилось? - Проблемы с подъемниками в надземном переходе прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45430
Всё, лифтов не будет, электричество кончилось? - Проблемы с подъемниками в надземном переходе прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 03.11.22 - 19:14
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О неработающих лифтах в надземном переходе, расположенном по пр.Назарбаева, всю эту неделю сообщали "НГ" читатели. Как мы убедились 2 ноября, оба лифта не работали.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
401
Re: Всё, лифтов не будет, электричество кончилось? - Проблемы с...
Отправлено: 03.11.22 - 19:14
#1
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Могу сказать следующее. Я не на стороне местных властей и зачастую власть критикую. Но в данном случае, власть и подрядные организации сделали максимум для нас горожан и гостей города. А люди совсем обнаглели. Не берегут ни чужой труд и добро, которое им сотворили такие же горожане. Вчера был в пригородном лесу у п. Алтынсарино. Лес безобразно загажен. Приезжают, гуляют, жрут и пьют, потом весь мусор оставляют в лесу. Мрази. Нельзя быть настолько гадким. Мы же люди. Свой мусор совсем не трудно увезти в город и выкинуть в контейнер. После этих визитов в душе пустота остается и ненависть к согражданам. Берегите природу и своих близких!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8972
Re: Всё, лифтов не будет, электричество кончилось? - Проблемы с...
Отправлено: 03.11.22 - 19:21
#2
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Цитата:
Дверцу щитовой оторвали вандалы

Источник:

А розетка почему снизу болтается?
Это так было задумано,или вандалы электрики,оторвали дверцу и сделали бесплатную розетку для зарядки смартфонов?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5584
Re: Всё, лифтов не будет, электричество кончилось? - Проблемы с...
Отправлено: 03.11.22 - 20:07
#3
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Девушки контролёры хотели перенести Домашний элктросчётчик прямиком на столб, считай на улицу, прямо в руки проходящих мимо бомжей падких на все блестящее. Пришлось рубаху рвать и доказывать что делать этого не стоит. Тоже самое требовали работники от водоканала, счётчик в колодце. Видимо не перевелись ещё наивные и добродушные люди среди чиновников думающие только о хорошем....
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1278
Re: Всё, лифтов не будет, электричество кончилось? - Проблемы с...
Отправлено: 03.11.22 - 20:26
#4
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Цитата:
Добринцофф:
розетка почему снизу болтается? Это так было задумано,или вандалы электрики,оторвали дверцу и сделали бесплатную розетку для зарядки смартфонов?


У меня тоже при виде этой фотографии сразу возник этот вопрос. Ставить такую розетку считай на улицу это верх разгильдяйства и непрофессионализма. Да и щиток могли бы антивандальный поставить.
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