Отправлено: - 20:26

Добринцофф:

розетка почему снизу болтается? Это так было задумано,или вандалы электрики,оторвали дверцу и сделали бесплатную розетку для зарядки смартфонов?

Цитата:У меня тоже при виде этой фотографии сразу возник этот вопрос. Ставить такую розетку считай на улицу это верх разгильдяйства и непрофессионализма. Да и щиток могли бы антивандальный поставить.