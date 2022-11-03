Re: У вас есть туалет? Нет, мы справляем нужду в окно

Отправлено: - 19:18

Я так и не понял, есть там централизованная канализация или нет, если нет то конечно автор прав, если есть, то остальная проблема не такого вселенского масштаба, чтобы трубить в трубы и раздувать щёки. Автор если вы всерьёз занимаетесь этой темой, поясните нам, есть там канализация или раковины с унитазом для виду поставили?