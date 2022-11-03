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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19710
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.11.22 - 13:39
#8026
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Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19710
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.11.22 - 13:42
#8027
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Классно, окно как в вагоне, больше даже
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25509
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.11.22 - 13:43
#8028
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Утренняя прогулка.
Пошёл я тоже... :lol: :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19710
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.11.22 - 16:25
#8029
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25509
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.11.22 - 16:28
#8030
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Кто то, тут пиликал. Что Европа - голодает.
Это 1 из 16 отделов, маленького магазмна... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19710
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.11.22 - 16:36
#8031
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25509
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.11.22 - 16:42
#8032
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Заправка в 10 часов утра.
Привезли Бензин.
Сколько будет 95-й, стоить?
Сейчас стоит 1.91, литр... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19710
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.11.22 - 17:43
#8033
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Цитата:
drakon:
Кто то, тут пиликал. Что Европа - голодает.

Это пиликали Официальные Риа Новости, что вы там как суслики голодаете без России и скоро вероятно поедете за куском хлеба в Россию и станете мобиками за еду..
Профайл
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