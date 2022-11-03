Отправлено: - 17:43

drakon:

Кто то, тут пиликал. Что Европа - голодает.

Цитата:Это пиликали Официальные Риа Новости, что вы там как суслики голодаете без России и скоро вероятно поедете за куском хлеба в Россию и станете мобиками за еду..