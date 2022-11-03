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≡ Президент фонда «Адил соз» Тамара Калеева предложила ввести...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45427
Президент фонда «Адил соз» Тамара Калеева предложила ввести...
Отправлено: 03.11.22 - 15:27
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Президент фонда «Адил соз» Тамара Калеева предложила ввести в законодательство «право журналиста на ошибку» и освобождать от ответственности, если он действовал добросовестно в интересах общества и это доказано в суде. Нужна ли такая поправка?
Результаты опроса

v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
488
Re: Президент фонда «Адил соз» Тамара Калеева предложила ввести...
Отправлено: 03.11.22 - 15:27
#1
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Цитата:
если он действовал добросовестно

,то о праве на какую ошибку может идти речь?
Если нет клеветы, искажения или фальсификации фактов и т.д.
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