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≡ Жительница Алматы незаконно снесла детскую площадку, мешавшую ей спать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45427
Жительница Алматы незаконно снесла детскую площадку, мешавшую ей спать
Отправлено: 03.11.22 - 14:19
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Она подделала протокол с подписями соседей и собственноручно организовала снос площадки. Жильцы дома №83 по улице Панфилова написали заявление в районный отдел полиции, но уже месяц со стороны правоохранительных органов нет никакой реакции.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19710
Re: Жительница Алматы незаконно снесла детскую площадку,...
Отправлено: 03.11.22 - 14:19
#1
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Круто..
Что уж тут скажешь..
Кто то чего то недоговаривает по моему..
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