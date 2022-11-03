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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 544 из 544«1...542543544
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Куратор темы: 111
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
857
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 13:10
#8146
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Сейчас в интернете можно нарыть абсолютно достоверную информацию оправдывающую обе стороны.Можно найти и про бунты мобилизованных( причём бунтуют из за денег, а не из за отправки на фронт) и видео. как мобилизованные отправляются под звуки оркестра в Украину. Поэтому выкладывание различных постов из интернета для меня не интересно. Гораздо интереснее выводы , которые делает каждый сам для себя.
Я думаю. что это никак не против правил форума, если я отмечу, что как на форуме , так и в целом среди народа Казахстана появился некий водораздел , те кто за и те кто против войны в Украине. причём этническая составляющая особой роли не играет. Я знаю казахов для которых Путин красавчик и знаю русских для которых политика России неприемлема.
Немного предыстории известной всем.
Был майдан в Киеве, Янукович бежал, законная власть свергнута. Россия тихо и бескровно забирает себе Крым, после проходит референдум. в итогах которого я не сомневаюсь, но его не признает мировое сообщество. На Донбассе вспыхивают волнения, которые Киев решает подавить силой. Неофициально вмешивается Россия, путём поставок вооружения и негласного поощрения так называемых отпускников и добровольцев. но Донбасс пока ей не нужен.
Потому что, Кремль пока ещё дорожит отношением к нему запада и достаточно либеральным подходом запада к аннексии Крыма.Проходят 2е выборов президента Украины. которые Россия признает. даже в глазах россии власть в Украине легитимизирована. Но затем по истечении времени отношения России и запада ухудшаются настолько, что Москва решает больше не обращать внимания на мнение мирового сообщества и вторгается в Украину в надежде на блицкриг(вспомним про " возьмём Киев за 3 дня, но вот не получилось.
Мои выводы: Россия со своим вооруженными силами перешла без объявления войны границы другого государства, следовательно является страной агрессором. Референдум во время проведения боевых действий не является законным волеизьявлением, тем более , когда половина населения эмигрировала. Отсюда вывод, конфликт на Донбассе это внутреннее дело Украины, и Россия напрямую вмешалась во внутренние дела другого государства.
Для меня есть ещё один вывод, возможно и не очевидный. В своих действиях Путин использовал как пример Гитлера в конце 30х, начале 40х годов. Не в плане идеологии и каких то преступлений против человечности, а как конспект.
Тут и вторжение в Чехословакию из за Судет под предлогом защиты немецкого мира и аншлюс Австрии, под предлогом. что это один народ. Да и выбор числа и времени нападения. тоже дает пищу для размышлений, чтобы не было прямых аналогий сдвинуть на пару месяцев и дней и час ! Возможно это конспирология.
Поэтому я считаю, что Россия сейчас ведёт несправедливую захватническую войну и поэтому я за Украину.
Я специально не включал сюда эмоциональную окраску, по поводу погибших и погибающих на этой войне, к сожалению на войне потери неизбежны и среди мирного населения тоже.

[Исправлено: saba, 03.11.2022 - 13:13]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25507
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 13:17
#8147
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Цитата:
111:
Интересно, в Ойропах это не делают,

Барбара - делает, я - кушаю... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19707
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 13:19
#8148
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Цитата:
drakon:
Барбара - делает, я - кушаю...

Да ну..
Где то читал, вроде европейцы удивляются этому, если Шуба, то и обязательно русская водка на столе должна, а они смешанное не едят слышал, только по раздельности что ли и без майонеза..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19707
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 13:21
#8149
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Уже одну чашку ушатал..
Со вчерашнего вечера..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19707
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 13:25
#8150
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Цитата:
saba:
Я знаю казахов для которых Путин красавчик и знаю русских для которых политика России неприемлема.

Этого да, этого много.
Мои российские сородичи, братья и сестры по крови, за Путина могут голову оторвать..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25507
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 13:32
#8151
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Цитата:
111:
они смешанное не едят слышал, только по раздельности

Да, угощали немцев - пельменями.
Мясл выковыряли и так, по отдельности-
подавали... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19707
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 14:07
#8152
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Сегодня буран..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19707
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 14:09
#8153
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Моя в буран моет окна..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19707
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.11.22 - 14:13
#8154
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А я стою и любуюсь нашим городом.
Костанай это наш город!

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