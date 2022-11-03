Re: Объективно о картошке - Есть ли предпосылки для роста цен на...

Отправлено: - 14:00

Огурцы уже 700, а в принципе они и не снижались почти меньше 350ти..

С картофелем то да, попроще, мешками огурцы не наберешь..

А моей надо огурцы каждый раз, как то она там худеет от них, то ли хочет худеть..

Но мы их у нее сами все съедаем..