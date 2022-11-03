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≡ Объективно о картошке - Есть ли предпосылки для роста цен на овощи?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45425
Объективно о картошке - Есть ли предпосылки для роста цен на овощи?
Отправлено: 03.11.22 - 14:00
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Осень кардинально ситуацию не изменила, несмотря на местный урожай. Зимой на картофель, капусту вводили предельные цены. На какой стоимости борщ рассчитывать нам нынче?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19707
Re: Объективно о картошке - Есть ли предпосылки для роста цен на...
Отправлено: 03.11.22 - 14:00
#1
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Огурцы уже 700, а в принципе они и не снижались почти меньше 350ти..
С картофелем то да, попроще, мешками огурцы не наберешь..
А моей надо огурцы каждый раз, как то она там худеет от них, то ли хочет худеть..
Но мы их у нее сами все съедаем..
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