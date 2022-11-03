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≡ Дорога по трясине в процветающий Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45425
Дорога по трясине в процветающий Казахстан
Отправлено: 03.11.22 - 13:53
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Нормальной дороги в село Нагорное, расположенном в районе Б. Майлина, нет уже много лет. Недавно здесь сделали объездную и фото оттуда впечатляют: машины просто тонут в грязи.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19707
Re: Дорога по трясине в процветающий Казахстан
Отправлено: 03.11.22 - 13:53
#1
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Частенько там бываю..
Красиво.
Но вот ни автобусы не ходят, и если малейший дождик покапает, грейдеру хана.
А тут несчастные вроде по полевой едут..
Там дорогу же, грейдер, из за карьера туда сюда перестраивают, и так быстро..
Пока карьер копать будет, никакой дороги не будет и в помине, даже полевой, она же тоже идет с другой стороны карьера..
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